Hyundai Elantra получит обновление стиля и повышение безопасности

Hyundai Elantra 2019 получит большое обновление, которое включает в себя радикальные изменения в стиле, также будет оснащен дополнительными функциями безопасности.

Hyundai называет эти изменения редизайном для Elantra, он будет подвержен большим изменениям, при этом в Elantra шестого поколения, не будут затронуты силовые агрегаты. Обновления начнутся с внешнего вида, автомобиль не будет похож на модель 2018 года.

Изначально Elantra будет предлагаться в пяти уровнях отделки салона: SE, SEL, Value Edition, Limited и Eco.

Новая модель Elantra Sport готовится к выходу уже в следующем году, ожидается что информация о ней появится уже осенью.