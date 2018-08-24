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Hyundai Elantra получит обновление стиля и повышение безопасности
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Hyundai Elantra получит обновление стиля и повышение безопасности 

Car.ru 24 августа 2018
Фото: Car.ru
Hyundai Elantra 2019 получит большое обновление, которое включает в себя радикальные изменения в стиле, также будет оснащен дополнительными функциями безопасности.
Hyundai называет эти изменения редизайном для Elantra, он будет подвержен большим изменениям, при этом в Elantra шестого поколения, не будут затронуты силовые агрегаты. Обновления начнутся с внешнего вида, автомобиль не будет похож на модель 2018 года.
Изначально Elantra будет предлагаться в пяти уровнях отделки салона: SE, SEL, Value Edition, Limited и Eco.
Новая модель Elantra Sport готовится к выходу уже в следующем году, ожидается что информация о ней появится уже осенью.
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