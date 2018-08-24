Старенький седан Nissan превратили в Ferrari F40. Зря

На сайте Craiglist появилось объявление о продаже реплики Ferrari F40 , построенной на базе седана Nissan Sentra образца 1990 года. «Суперкар» получил полностью новый кузов, размеры которого соответствую оригинальной машине, ковшеобразные кресла и спортивный руль. Цена — 5800 долларов.

Информации о технических изменениях на сайте не приводится. Машина-донор — Nissan Sentra — оснащалась 1,6-литровой рядной «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил и 130 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Ferrari F40 комплектовался твин-турбо мотором V8 объемом 2,9 литра, отдача которого составляла 478 сил и 577 Нм момента.

Ранее на Craiglist выставили реплику «бэтмобиля», в конструкции которого используется углеродное волокно. Машину оснастили 5,7-литровым атмосферным двигателем V8, автоматической трансмиссией, гидравлической тормозной системой, а также задними амортизаторами для большего комфорта во время движения.