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Старенький седан Nissan превратили в Ferrari F40. Зря
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Старенький седан Nissan превратили в Ferrari F40. Зря 

Motor.ru 24 августа 2018
Фото: Motor.ru
На сайте Craiglist появилось объявление о продаже реплики Ferrari F40, построенной на базе седана Nissan Sentra образца 1990 года. «Суперкар» получил полностью новый кузов, размеры которого соответствую оригинальной машине, ковшеобразные кресла и спортивный руль. Цена — 5800 долларов.
Информации о технических изменениях на сайте не приводится. Машина-донор — Nissan Sentra — оснащалась 1,6-литровой рядной «четверкой» мощностью 90 лошадиных сил и 130 Нм крутящего момента. Коробка — пятиступенчатая «механика». Ferrari F40 комплектовался твин-турбо мотором V8 объемом 2,9 литра, отдача которого составляла 478 сил и 577 Нм момента.
Ранее на Craiglist выставили реплику «бэтмобиля», в конструкции которого используется углеродное волокно. Машину оснастили 5,7-литровым атмосферным двигателем V8, автоматической трансмиссией, гидравлической тормозной системой, а также задними амортизаторами для большего комфорта во время движения.
В прошлом году на том же сайте пытались продать хот-род Toyota Hilux. Машину с 5,3-литровым двигателем V8 оценили в 10 тысяч долларов.
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