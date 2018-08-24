Lada XRay Cross получит ручку для превращения во «внедорожник»

«АвтоВАЗ» анонсировал премьеру «внедорожной» модификации хэтчбека Lada XRay на Московском автосалоне, открывающемся в конце августа. Пока производитель опубликовали лишь один тизер, из которого следует, что автомобиль получит селектор выбора режимов работы управляющей электроники, как, например, на кроссоверах Peugeot

Подробностей о системе пока нет. Судя по фотографии, у модификации Cross появится спортивный и зимний режимы, а также, вероятно, вариант для движения по сыпучим поверхностям. Также на селекторе есть позиции для отключения системы стабилизации и трекшн-контроля. При этом автомобиль, как ожидается, останется переднеприводным.

Как сообщалось ранее, вседорожная модификация окажется на шесть миллиметров длиннее, на 46 миллиметров шире и на 75 миллиметров выше обычного хэтчбека XRay. Кроме того, у нее увеличится колея, появятся задние дисковые тормоза вместо «барабанов» и 17-дюймовые колеса. Дорожный просвет увеличится до 200 миллиметров.

Концептуальный вариант Lada XRay Cross показали два года назад на автосалоне в Москве, а в феврале этого в Тольятти заметили тестовый прототип серийной модели.

Сейчас хэтчбек XRay предлагается со 106-сильным мотором 1.6 и 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 силы. Цены начинаются от 629,9 тысячи рублей.