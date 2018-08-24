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Видео: установлен рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе
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Видео: установлен рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе 

Motor.ru 24 августа 2018
Фото: Motor.ru
Производитель шин Nokian и компания Valtra установили новый рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе. Оснащенный шинами Nokian Hakkapeliitta TRI трактор Valtra T254 Versu очистил закрытый участок дороги в Финляндии, двигаясь со скоростью 73,171 километра в час.
Valtra T254 Versu комплектуется 7,4-литровым двигателем AGCO Power, выдающим 235 лошадиных сил и 930 Нм крутящего момента. В режиме повышенной мощности отдача агрегата составляет 271 силу и 1000 Нм момента. Коробка — пятиступенчатая Powershift с двумя диапазонами пониженных передач.
Видео: Nokian Tyres
Особенностью трактора является интерфейс управления SmartTouch, позволяющий для каждого отдельного оператора и рабочей операции задавать специальные профили работы. В том числе менять настройки системы автономного управления.
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