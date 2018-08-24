На ММАС-2018 АвтоВАЗ представит как минимум пять новинок 

Как сообщают организаторы, АвтоВАЗ сохраняет интригу до мероприятия, готовя новинки или обновления как минимум пяти позиций линейки.
Слоган представленного компанией официального тизера: «Премьера, которая изменит всё».
Тольяттинский автогигант покажет, в том числе, обновленный седан Lada Granta, который получил новый дизайн в фирменном X-образном стиле марки, а также новая модификация седана Lada Vesta — спортивная версия Sport.
Кроме того, 24 августа АвтоВАЗ анонсировал показ автомобиля Lada Xray Cross.