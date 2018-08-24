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На ММАС-2018 АвтоВАЗ представит как минимум пять новинок
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На ММАС-2018 АвтоВАЗ представит как минимум пять новинок 

Волга Ньюс 24 августа 2018
Как сообщают организаторы, АвтоВАЗ сохраняет интригу до мероприятия, готовя новинки или обновления как минимум пяти позиций линейки.
Слоган представленного компанией официального тизера: «Премьера, которая изменит всё».
Тольяттинский автогигант покажет, в том числе, обновленный седан Lada Granta, который получил новый дизайн в фирменном X-образном стиле марки, а также новая модификация седана Lada Vesta — спортивная версия Sport.
Кроме того, 24 августа АвтоВАЗ анонсировал показ автомобиля Lada Xray Cross.
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