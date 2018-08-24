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Mitsubishi L200 стал в России «Пикапом года»
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Mitsubishi L200 стал в России «Пикапом года» 

За рулем Кубань 24 августа 2018
Фото: За рулем Кубань
Компания Mitsubishi намерена предложить российским автолюбителям обновлённый пикап L200. Предполагается, что произойдёт это уже до конца 2018 года, но пока о дате старта продаж, а также о ценах информации нет.
Отметим, что японский пикап стал победителем ежегодного профессионального конкурса «Внедорожник года 2018» — Mitsubishi L200 стал лучшим в номинации «Пикап года». При этом данная модель является бестселлером в своём сегменте — по итогам 7 месяцев 2018 года в России было приобретено 1 759 пикапов Mitsubishi L200.
В настоящее время в России Mitsubishi L200 можно приобрести только с 2,4-литровым дизелем мощностью либо 154, либо 181 л.с. Стандартными для модели являются система ЭРА-ГЛОНАСС, система помощи при подъёме, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, 16-дюймовые диски. Минимальная стоимость — 1 779 000 рублей.
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