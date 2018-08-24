Ещё
Немецкие тюнеры построили самую быструю BMW M5 на Нюрбургринге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немецкие тюнеры построили самую быструю BMW M5 на Нюрбургринге 

Motor.ru 24 августа 2018
Фото: Motor.ru
Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer вывело на Нюрбургринг самый быстрый M5 в истории трассы. 700-сильный седан, за рулем которого находился пилот Йорг Мюллер, проехал трек на девять секунд быстрее стандартной машины — за 7 минут 29,5 секунды.
BMW M5 в версии от AC Schnitzer укомплектован 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, отдача которого вместо обычных 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента составляет 700 сил и 850 Нм момента. Помимо доработанного мотора, «заряженный» седан получил задний спойлер, облегченные колесные диски и заниженную подвеску KW.
Видео: acschnitzer1987
Звание самого быстрого седана Нюрбургринга по прежнему принадлежит хардкорному Jaguar XE SV Project 8. В ноябре прошлого года 600-сильный предсерийный прототип машины проехал трассу за 7 минут 21,23 секунды.
Motor.ru: последние новости
Lada XRay Cross получит ручку для превращения во «внедорожник» Раскрыт Aventador SVJ – самый мощный и быстрый Lamborghini Слоны тоже умеют летать
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение