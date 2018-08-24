Немецкие тюнеры построили самую быструю BMW M5 на Нюрбургринге

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer вывело на Нюрбургринг самый быстрый M5 в истории трассы. 700-сильный седан, за рулем которого находился пилот Йорг Мюллер, проехал трек на девять секунд быстрее стандартной машины — за 7 минут 29,5 секунды.

BMW M5 в версии от AC Schnitzer укомплектован 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, отдача которого вместо обычных 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента составляет 700 сил и 850 Нм момента. Помимо доработанного мотора, «заряженный» седан получил задний спойлер, облегченные колесные диски и заниженную подвеску KW.

Видео: acschnitzer1987