Ещё
Новый спорткар Audi поражает своими характеристиками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый спорткар Audi поражает своими характеристиками 

Daily-Motor 24 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Недавно компания Audi показала новый электрический спорткар, который пока что находится на концептуальной стадии. Отметим, что машина не имеет автопилота, а её изюминкой является возможность центрировать водительский монокок, если в кабине будет находиться только один водитель.
Внешне автомобиль выглядит более, чем оригинально. Экстерьер очень агрессивный, машина имеет двадцатидвухдюймовые колёса с асимметричным дизайном, а также карбоновые тормозные диски.
Общая мощность концептуальной модели доходит до 680 лошадиных сил, в крутящий момент в максимальном значении составляет 830 Нм. В определённой конфигурации машина сможет до первой сотни разогнаться всего за две секунды.
За автономность хода будет отвечать аккумулятор с системой жидкостного охлаждения, ёмкость которого составляет 95 кВт*ч. Если заряжать батарею через восьмисотвольтную систему, то она полностью восполнит свой заряд всего за 15 минут.
Daily-Motor: последние новости
Mitsubishi анонсировала старт продаж в РФ минивэна XPander «АвтоВАЗ» опубликовал тизер новой Lada XRay Cross Новые подробности про SSC Tuatara
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение