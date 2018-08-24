Новый спорткар Audi поражает своими характеристиками

Недавно компания Audi показала новый электрический спорткар, который пока что находится на концептуальной стадии. Отметим, что машина не имеет автопилота, а её изюминкой является возможность центрировать водительский монокок, если в кабине будет находиться только один водитель.

Внешне автомобиль выглядит более, чем оригинально. Экстерьер очень агрессивный, машина имеет двадцатидвухдюймовые колёса с асимметричным дизайном, а также карбоновые тормозные диски.

Общая мощность концептуальной модели доходит до 680 лошадиных сил, в крутящий момент в максимальном значении составляет 830 Нм. В определённой конфигурации машина сможет до первой сотни разогнаться всего за две секунды.

За автономность хода будет отвечать аккумулятор с системой жидкостного охлаждения, ёмкость которого составляет 95 кВт*ч. Если заряжать батарею через восьмисотвольтную систему, то она полностью восполнит свой заряд всего за 15 минут.