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Volkswagen представил новый кроссовер Atlas Cross Sport
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Volkswagen представил новый кроссовер Atlas Cross Sport 

Daily-Motor 25 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Компания Volkswagen представила два своих новых кроссовера, построенных на платформе оригинального вседорожника Atlas. Речь идет о модификации «Атласа» в кузове пикап (Atlas Tanoak), а также кроссовера Atlas Cross Sport. Автомобили пока имеют статус концепт-каров, однако новый вседорожник должен поступить в продажу уже в 2019 году.
Полноразмерный пикап Atlas Tanoak стал первым пикапом в линейке VW, разработанным на архитектуре MQB. Информации о том, получил ли он в будущем серийную версию, пока нет.
Что касается нового Atlas Cross Sport, то этот автомобиль отличается от обычного «Атласа» купеобразной формой кузова, а также подключаемым гибридным приводом. Мощность автомобиля составляет 360 лошадиных сил. Запас хода на электрической тяге равен 42 километрам.
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