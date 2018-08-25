Volkswagen представил новый кроссовер Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen представила два своих новых кроссовера, построенных на платформе оригинального вседорожника Atlas. Речь идет о модификации «Атласа» в кузове пикап (Atlas Tanoak), а также кроссовера Atlas Cross Sport. Автомобили пока имеют статус концепт-каров, однако новый вседорожник должен поступить в продажу уже в 2019 году.

Полноразмерный пикап Atlas Tanoak стал первым пикапом в линейке VW, разработанным на архитектуре MQB. Информации о том, получил ли он в будущем серийную версию, пока нет.

Что касается нового Atlas Cross Sport, то этот автомобиль отличается от обычного «Атласа» купеобразной формой кузова, а также подключаемым гибридным приводом. Мощность автомобиля составляет 360 лошадиных сил. Запас хода на электрической тяге равен 42 километрам.