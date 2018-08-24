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Как Mercedes-Benz продолжают бить собственные рекорды
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Как Mercedes-Benz продолжают бить собственные рекорды 

Harper’s Bazaar 24 августа 2018
Фото: Harper’s Bazaar
После успешной премьеры A-класса Mercedes-Benz не только продолжают радовать новыми компактными автомобилями, но и прислушиваются к пожеланиям клиентов. В итоге сбываются самые смелые мечты тех, кто любит спортивные модели, но не может обойтись без вместительного багажника.
Последний седан А-класса отличается просторным салоном, широким багажником и рекордными аэродинамическими характеристиками: его создатели добились самого низкого коэффициента сопротивления. Впрочем, если это не впечатляет на словах, то точно приведет в восторг владельцев автомобиля на деле: благодаря таким деталям строения значительно уменьшается расход топлива. Экстерьер новинки предельно оптимизирован, но внутри спрятано много интересного: два больших дисплея, светодиодная подсветка, спортивный дизайн интерьерных деталей и мультимедийная система MBUX с искусственным интеллектом.
За безопасность отвечают сразу несколько систем. В скоростном диапазоне от 60 до 200 км/ч водителя предупреждают о случайном съезде с выбранной полосы, Pre-Safe Plus следит за угрозой удара сзади, а функция Distronic регулирует скорость с учетом предстоящих поворотов, перекрестков или круговых развязок.
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