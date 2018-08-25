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Zotye опубликовала фото интерьера 6-местного кроссовера Zotye T500
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Zotye опубликовала фото интерьера 6-местного кроссовера Zotye T500 

Car.ru 25 августа 2018
Фото: Car.ru
Шестиместный кроссовер от китайского производителя Zotye уже практически готов к выходу «в свет», а пока в Сети опубликовали свежие фото салона «паркетника»T500.
В салоне кроссовера Zotye T500 размещены три ряда кресел, где согласно техданным могут расположиться пять пассажиров и водитель, однако внутри авто настолько просторно, что туда без проблем войдут и семь человек.
Второй ряд сидений больше похож на диван и хотя производитель предусмотрел лишь два ремня безопасности, туда можно посадить и третьего пассажира.
При этом информации об изменениях габаритных размеров «паркетника» до сих пор не поступало из чего можно сделать вывод, что они останутся прежними: 4 632 мм* 1 850 мм* 1 695 мм и колесная база 2,7 м.
Силовую поддержку новинке от Zotye оказывает 1,5-литровый турбоагрегат TNN4G15T силой в 156 «лошадей» и крутящим моментом 215 Нм.
Несмотря на приближающийся старт продаж стоимость нового трехрядного Zotye T500 пока не оглашали.
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