Выручка с продажи автомобилей Toyota достигла 110 млрд рублей

Выручка с продажи автомобилей Toyota достигла 110 млрд рублей Исследование «Автостат Инфо» показало, что с января по июль 2018 года российские покупатели приобрели автомобилей Toyota на сумму 110 млрд рублей.

В июле 2018 года с продажи автомобилей Toyota, согласно данным «Автостат Инфо», была получена выручка в размере 16,2 млрд рублей.