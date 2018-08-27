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Выручка с продажи автомобилей Toyota достигла 110 млрд рублей
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Выручка с продажи автомобилей Toyota достигла 110 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 14 часов назад
Фото: Автостат
Выручка с продажи автомобилей Toyota достигла 110 млрд рублей Исследование «Автостат Инфо» показало, что с января по июль 2018 года российские покупатели приобрели автомобилей Toyota на сумму 110 млрд рублей.
В отчетный период наибольшую выручку дилеры Toyota получили с продажи Toyota Land Cruiser. Они реализовали 9195 таких внедорожников на сумму 26,7 млрд рублей. Чуть меньше денежных средств было выручено с продажи кроссоверов Toyota RAV4 — 26,4 млрд рублей. При этом продажи модели составили 15 557 ед. На покупку седанов Toyota Camry (продано 15 816 авто) покупатели потратили 25,6 млрд рублей, а на покупку внедорожников Toyota Land Cruiser (реализовано 3919 ед.) — 15,5 млрд рублей. В топ-5 моделей Toyota с наиболее высокими показателями выручки с продаж вошел также внедорожник Toyota Fortuner. Эта модель разошлась на рынке РФ за январь-июль в количестве 3384 ед. и принесла 8,7 млрд рублей. Добавим, что на покупку автомобилей Toyota Corolla, которые были реализованы в этот период в количестве 2606 ед., российские покупатели израсходовали почти 3 млрд рублей, а на внедорожники Toyota Highlander (611 авто) — 2 млрд рублей.
В июле 2018 года с продажи автомобилей Toyota, согласно данным «Автостат Инфо», была получена выручка в размере 16,2 млрд рублей.
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