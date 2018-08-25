Хэтчбек «Лада XRAY Кросс»: новые подробности о модели

Пресс-служба АвтоВАЗа анонсировала премьеру серийного хэтчбека " Лада XRAY Кросс" на Московском автосалоне, который откроется 29 августа.

"Кроссовую" версию модели впервые показали два года назад в виде концепт-кара (именно он изображён на иллюстрациях), а на выставке этого года дебютирует серийный вариант хэтчбека. Таким же способом тольяттинцы запускали седаны «Веста Спорт» и «Веста Кросс»: концепт на автосалоне 2016 года и запуск серийного производства в 2018 году.

От стандартной версии модели хэтчбек «Лада XRAY Кросс» будет отличаться увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом кузова. Полного привода у машины не будет, прежними останутся и силовые агрегаты.

Зато «кроссовый» хэтчбек получит новую систему выбора режимов движения — фото селектора АвтоВАЗ опубликовал вместе с анонсом. Это, например, режимы «песок», «снег», «спорт». Подробностей о системе пока нет, но скорее всего речь идёт об изменении алгоритма работы противобуксовочной системы и имитации блокировки межколёсного дифференциала.