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Хэтчбек «Лада XRAY Кросс»: новые подробности о модели
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Хэтчбек «Лада XRAY Кросс»: новые подробности о модели 

Wroom.ru 25 августа 2018
Фото: Wroom.ru
Пресс-служба АвтоВАЗа анонсировала премьеру серийного хэтчбека "Лада XRAY Кросс" на Московском автосалоне, который откроется 29 августа.
"Кроссовую" версию модели впервые показали два года назад в виде концепт-кара (именно он изображён на иллюстрациях), а на выставке этого года дебютирует серийный вариант хэтчбека. Таким же способом тольяттинцы запускали седаны «Веста Спорт» и «Веста Кросс»: концепт на автосалоне 2016 года и запуск серийного производства в 2018 году.
От стандартной версии модели хэтчбек «Лада XRAY Кросс» будет отличаться увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом кузова. Полного привода у машины не будет, прежними останутся и силовые агрегаты.
Зато «кроссовый» хэтчбек получит новую систему выбора режимов движения — фото селектора АвтоВАЗ опубликовал вместе с анонсом. Это, например, режимы «песок», «снег», «спорт». Подробностей о системе пока нет, но скорее всего речь идёт об изменении алгоритма работы противобуксовочной системы и имитации блокировки межколёсного дифференциала.
Другие новинки АвтоВАЗа для Московского автосалона — обновлённое семейство "Лада Гранта" и «заряженный» седан "Лада Веста Спорт".
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