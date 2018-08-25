Bugatti Divo — более горячая альтернатива Chiron

Вероятно, для тех клиентов, кто считает Chiron не достаточно эффектным, французский производитель решил подготовить гиперкар с иной внешностью.

Bugatti Divo построен в честь французского гонщика Альберта Диво, выигравшего два раза знаменитую гонку Тарга Флорио на горных дорогах Сицилии в конце 1920-х годов, выступая на автомобиле Bugatti. Новинка будет выпущена ограниченной серией в 40 автомобилей, причем все они уже проданы.

«Divo обладает существенно более высокой производительностью в плане поперечного ускорения, управляемости и прохождения поворотов», — заявил глава Bugatti Стефен Винкельман. Гиперкар получил продвинутую аэродинамическую составляющую, модернизированное шасси и подвеску, а также ряд мер, направленных на снижение массы.

Модифицированный кузовной обвес и воздухозаборники улучшили взаимодействие автомобиля с обтекающими воздушными потоками, а новый широкий передний спойлер генерирует больше прижимной силы и поставляет больше воздуха в передние воздухозаборники. Более насыщенный воздушный поток улучшает также работу системы охлаждения, в том числе тормозов, не давая им перегреваться даже в интенсивном режиме работы.

Крыша тоже выполняет роль воздухозаборника, направляя поток в перепроектированный особым образом моторный отсек, играя ключевую роль в температурном менеджменте этой области. Задний спойлер у Divo на 23% шире, чем у Chiron — 1,83 метра, генерируя больше прижимной силы и обеспечивая улучшенное воздушное торможение.

Всего генерируется 456 кг прижимной силы, что на 90 кг превышает показатель Chiron. А еще Divo на 35 кг легче, благодаря новым облегченным колесам, карбоновой крышке интеркулера и замене целого ряда элементов на более легкие. Все эти апгрейды позволили Divo преодолеть круг на треке Nardo на восемь секунды быстрее Chiron. Правда, максимальная скорость у Divo снижена до 380 км/ч (Chiron способен разогнаться до 420 км/ч).

В плане дизайна Bugatti Divo выглядит более агрессивно, получив «прищуренную» головную оптику под нависшими «бровями», роскошные задние трехмерные фонари, гармонирующие с задней радиаторной решеткой, под которой расположился «четырехствольный» выхлоп с прямоугольными патрубками.

Внешняя тема оформления автомобиля Divo Racing Blue продолжается в салоне с отделкой из алькантары, причем дизайнеры выделили голубыми акцентами водительскую зону, а пассажирская смотрится затемненной. Стоит также отметить анодированные металлические поверхности и вышитую трехмерную ромбовидную текстуру с алгоритмической конфигурацией, интерпретируя структуру радиаторной решетки и задних фонарей. Установлены новые кресла с улучшенной боковой поддержкой.

Bugatti Divo омологирован для использования на гражданских дорогах. Стоимость гиперкара составляет 5 миллионов евро (более 390 000 000 рублей по актуальному курсу). Правда, все 40 экземпляров новинки уже распроданы.

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По материалам: www.kolesa.ru