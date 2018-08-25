Это дешевле, чем на маршрутке: сколько стоит быть владельцем электрокара в Ярославле

Для этой машины приходится искать розетки, зато она «съедает» в четыре раза меньше ваших денег, чем поездка на обычном автомобиле. Ярославский предприниматель Иван Миньо привез в город электрокар из Японии и рассказывает, сколько стоит быть владельцем такой машины в России.

76.ru публикует большой обзор электромобиля «Nissan Leaf»: все плюсы и минусы, а также особенности этой необычной для наших мест машины.

Работает, как аккумулятор у «Айфона»

Сразу стоит сказать, что «Nissan» ярославец взял уже не новый, машина 2014 года. В пересчёте на рубли в Японии этот электрокар стоит всего 200 тысяч. Самое новое, что можно купить за такие деньги в России это « Daewoo Matiz » такого же года выпуска.

Под капотом у машины почти всё также, как у бензинового авто

— Вместе с «растаможкой» и транспортировкой машина вышла почти в 600 тысяч рублей, — рассказывает автовладелец Иван Миньо. — Зато один полный заряд автомобиля стоит всего 80 рублей, а хватает его на 120 километров езды по городу. Всего батарея рассчитана на 2500 километров, после чего её работоспособность снижается, как у аккумулятора «Айфона» за пару лет работы.

Симпатичная модель

При простых подсчётах, эта машина требует в четыре раза меньше ваших денег, чем бензиновый автомобиль даже с низким расходом 8 литров на сотню километров. Учитывая стоимость машины со всеми накладными расходами — неплохо. Ведь это выходит даже дешевле, чем ездить на маршрутке. Но цена, это не единственный решающий фактор.

Ездит только по городу

— А много у нас мест, где можно подзарядить машину?

— В Ярославле три, в Переславле планируют ещё одно сделать. Я дома от розетки заряжаю, — отвечат Иван.

— Через окно провод что ли тянешь?

— Ну, да. Я на первом этаже живу. А по нагрузке на сеть машина похожа на электрический чайник. Во Владивостоке, например, всюду во дворах на деревьях висят удлинители и щитки, там электрокары популярны.

"Ест" машина мало

До полной зарядки машине нужно четыре часа. Как правило, владелец оставляет заряжаться на ночь. Всё-таки на заправке ждать четыре часа это как-то слишком. Жаль только далеко на этом заряде не уедешь. — Это идеальный дешёвый автомобиль для города. В Москву на нём, конечно, не уедешь. Я его сам из Москвы транспортировал при покупке на эвакуаторе, — говорит владелец Иван Миньо.

Есть ещё одна маленькая особенность у машины, помимо того, что она ещё и праворульная. Японская машина и устроена по-японски. В прямом смысле: на дисплее в салоне, на кнопках управления всюду иероглифы. А чтобы поехать вперёд, нужно перевести рычаг управления назад. И наоборот.

— Японцы, — разводит руками Иван.

К счастью, есть инструкция по управлению на английском языке. Работает машина как любой другой автомобиль с автоматической коробкой передач. Только тут нет как таковой коробки.

Сам себе автосервис

— А как зимой? Многие машины у нас в -30градусов просто не заводятся.

— В Норвегии погода ещё хуже, чем у нас, а 30% автомобилистов ездят на электрокарах. Расход энергии только увеличивается на 10-15%, но заводится она всегда, — уверяет автовладелец.

— И всё-таки любой автомобиль рано или поздно приходится везти в сервис. То на дорогах неровных подвеску разобьёшь, то ещё какие неполадки.

— А что подвеска? Тут она в точности такая же, как на бензиновой машине. И многое здесь так же устроено, кондиционер, например, или аккумулятор. Даже расположены под капотом также. Но придётся разбираться и самому. Если что-то ещё случится, в Ярославле, наверное, на меня в автосервисах удивлёнными глахами посмотрят.

С управлением справится каждый, у кого есть водительские права

Похоже, Ярославль ещё не готов принять владельцев электрокаров. Инфраструктуры для них просто нет. Да, иметь такую машину — выгодно. За небольшие деньги ты становишься владельцев хорошей иномарки. Но и возиться с ней тебе придётся самому.

Видео-обзор электромобиля смотрите сами: