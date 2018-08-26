Mitsubishi анонсировала старт продаж в РФ минивэна XPander

Компания Mitsubishi рассматривает возможность поставок на российский авторынок своего нового минивэна под названием XPander. Об этом сообщил глава отечественного офиса японского автогиганта Осаму Иваба.

В случае, если все подготовительные работы к выводу на рынок России XPander пройдут по плану, минивэн может появиться в распоряжении дилеров «Митсубиши» уже в 2019 году.

Напомним, что сейчас эта модель комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором с отдачей в 102 лошадиные силы. Ассистирует ему 4-диапазонная автоматическая коробка передач или 5-ступенчатая «механика».