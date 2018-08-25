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SUV — сегмент авторынка РФ с наиболее высокими показателями оборота
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SUV — сегмент авторынка РФ с наиболее высокими показателями оборота 

«Автостат Инфо» 25 августа 2018
SUV — сегмент авторынка РФ с наиболее высокими показателями оборота Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на авторынке России в июле 2018 года и выяснили, что оборот, полученный с реализации легковых автомобилей составил в прошлом месяце 150,8 млрд рублей. Наибольшую выручку принесли автомобили класса SUV.
В прошлом месяце в России было продано 52 749 машин класса SUV (+5%). На такое количество кроссоверов и внедорожников покупатели потратили 89,1 млрд рублей. Они также купили машин сегмента В (всего 25 337 ед., -15,4%) на общую сумму 19 млрд рублей. На легковых машин С-сегмента в июле покупатели затратили 14,3 млрд рублей, при этом они купили 16 421 такой автомобиль (-6%). На седаны бизнес-класса (E-сегмент) российские покупатели в июле потратили 11,2 млрд рублей. Всего было продано 5012 таких машин в прошлом месяце (+14%). Объем продаж больших семейных авто, машин D-сегмента, в июле составил 3415 ед. (-2,1%). На покупку такого количества автомобилей россияне потратили 6 млрд рублей. Продажи в сегменте B+ составили в июле 9312 ед. авто (-13%), а выручка с их реализации — 4,47 млрд рублей. Денежный оборот с люксовых машин в июле достиг отметки в 4 млрд рублей. При этом продажи автомобилей этого сегмента составили 633 ед. (-0,3%).
На покупку минивэнов (продано в июле 3738 ед., +20%) покупатели потратили 2,57 млрд рублей, а на малолитражки (365 авто, -51%) — 279,6 млн рублей.
Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что за семь месяцев этого года покупатели потратили на покупку легковых автомобилей 1,105 трлн рублей.
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