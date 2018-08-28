Ещё
«Мерседес» сделал современную «Серебряную стрелу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мерседес» сделал современную «Серебряную стрелу» 

Популярная механика 18 часов назад
Фото: Популярная механика
Разработчики Vision EQ Silver Arrow черпали вдохновение прежде всего из легендарного гоночного болида Mercedes-Benz W125 Rekordwagen, который 28 января 1938 года разогнался до невероятных 432,7 км/ч и тем самым установил два мировых рекорда по максимальной средней скорости на дороге общего пользования на километр и на милю пути. Подумать только — этот рекорд был побит лишь 80 лет спустя, в ноябре 2017 года, шведским гиперкаром Koenigsegg Agera RS!
Внешне приземистый концепт напоминает «Серебряную стрелу» тех лет: при габаритной длине 5,3 метра его высота составляет всего один метр. Обтекаемый кузов сделан из углепластика и окрашен в специальный серебристый цвет Alubeam Silver. Из углепластика сделан и передний спойлер, а сзади инженеры спрятали двухсекционное выдвижное антикрыло, которое также выполняет роль аэродинамического тормоза. Из прочих украшений — светящаяся линия вдоль порогов и огромные алюминиевые колёса.
В интерьере спидстера используется кожа, алькантара, алюминий и натуральное дерево. Место в салоне только одно — для водителя. Его кресло оборудовано мерседесовской системой обогрева шеи Airscarf и четырёхточечными ремнями безопасности, а регулируется здесь не сиденье, а блок педалей. Силовой агрегат — электромотор мощностью 750 лошадиных сил и аккумуляторная батарея на 80 кВт⋅ч. Запас хода на одной зарядке составляет 400 километров, а для имитации звука V8 или мотора гоночного болида есть даже специальная система.
Популярная механика: последние новости
На «китайцев» будет действовать гарантия 1 000 000 километров Ferrari 250 GTO продали на аукционе за рекордную сумму Infiniti представила концептуальный электрический родстер
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды4
Haval показала новый кроссовер F7
Новый Nissan Juke 2 представят до конца года
Названы причины ажиотажного спроса на кроссоверы
Смертельное ДТП в Крыму11
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение