«Мерседес» сделал современную «Серебряную стрелу»

Разработчики Vision EQ Silver Arrow черпали вдохновение прежде всего из легендарного гоночного болида Mercedes-Benz W125 Rekordwagen, который 28 января 1938 года разогнался до невероятных 432,7 км/ч и тем самым установил два мировых рекорда по максимальной средней скорости на дороге общего пользования на километр и на милю пути. Подумать только — этот рекорд был побит лишь 80 лет спустя, в ноябре 2017 года, шведским гиперкаром Koenigsegg Agera RS!

Внешне приземистый концепт напоминает «Серебряную стрелу» тех лет: при габаритной длине 5,3 метра его высота составляет всего один метр. Обтекаемый кузов сделан из углепластика и окрашен в специальный серебристый цвет Alubeam Silver. Из углепластика сделан и передний спойлер, а сзади инженеры спрятали двухсекционное выдвижное антикрыло, которое также выполняет роль аэродинамического тормоза. Из прочих украшений — светящаяся линия вдоль порогов и огромные алюминиевые колёса.

В интерьере спидстера используется кожа, алькантара, алюминий и натуральное дерево. Место в салоне только одно — для водителя. Его кресло оборудовано мерседесовской системой обогрева шеи Airscarf и четырёхточечными ремнями безопасности, а регулируется здесь не сиденье, а блок педалей. Силовой агрегат — электромотор мощностью 750 лошадиных сил и аккумуляторная батарея на 80 кВт⋅ч. Запас хода на одной зарядке составляет 400 километров, а для имитации звука V8 или мотора гоночного болида есть даже специальная система.