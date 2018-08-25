Составлен ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

По прайс-листам производителей авто, аналитики составили ТОП-5 наиболее бюджетных новых внедорожников и паркетников у нас в стране.

Рейтинг составлен по состоянию на конец лета этого года.

Итак, на пятом месте среди внедорожников находится Hyundai Creta из Южной Кореи. Начальная цена на начало этого месяца составляет в 879 900 руб. В самом простом варианте машина имеет 1,6-л силовой агрегат, передний привод и механическую коробку.

Чуть не дотянул до тройки лучших Geely Emgrand X7. Этот китайский кроссовер имеет ценник в базовом варианте 799 000 руб. Под капотом у авто механическая коробка и 1,8 л мотор.

"Бронза" достается внедорожнику Renault Duster , который в бюджетном варианте стоит 689 000 руб. В самом дешевом исполнении он имеет передний привод и 1,6-литровую силовую установку.

На втором месте рейтинга еще один китаец. Lifan X60 продаётся у нас в стране по цене около 637 тыс. российских рублей.