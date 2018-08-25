Ещё
Составлен ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Составлен ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России 

Car.ru 25 августа 2018
Фото: Car.ru
По прайс-листам производителей авто, аналитики составили ТОП-5 наиболее бюджетных новых внедорожников и паркетников у нас в стране.
Рейтинг составлен по состоянию на конец лета этого года.
Итак, на пятом месте среди внедорожников находится Hyundai Creta из Южной Кореи. Начальная цена на начало этого месяца составляет в 879 900 руб. В самом простом варианте машина имеет 1,6-л силовой агрегат, передний привод и механическую коробку.
Чуть не дотянул до тройки лучших Geely Emgrand X7. Этот китайский кроссовер имеет ценник в базовом варианте 799 000 руб. Под капотом у авто механическая коробка и 1,8 л мотор.
"Бронза" достается внедорожнику Renault Duster, который в бюджетном варианте стоит 689 000 руб. В самом дешевом исполнении он имеет передний привод и 1,6-литровую силовую установку.
На втором месте рейтинга еще один китаец. Lifan X60 продаётся у нас в стране по цене около 637 тыс. российских рублей.
Ну и победителем в ТОП-5 является наш родной «проходимец» Lada 4×4. Полноприводное трехдверное авто имеет ценник от 469 900 рублей. А «пятидверка» стартует от 538 700 руб.
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В 2019 году в Россию может приехать Mitsubishi Xpander Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение