Тюнинг Лексус 570 — как доработать импортный внедорожник?

Тюнинг Лексус ЛХ 570, как и улучшение любого другого современного внедорожника, требует знаний и терпения. Работа с такой машиной должна выполняться умеющими руками специалистов. Однако на посещение тюнинг-салонов есть время далеко не у всех нас. Поэтому будет правильно, если мы рассмотрим улучшение некоторых деталей «японца» своими руками.

1 Внешний тюнинг Lexus LX 570 На сегодняшний день существует множество вариантов различных приспособлений для оформления кузова столь известного внедорожника. Учитывая то, что Лексус ЛХ 570 относится к сегменту премиум-класса, то и детали для этого авто стоят соответственно. Приобрести накладки, пороги и бамперы для машины можно в каждом салоне по тюнингу импортных авто. Гораздо сложнее правильно подобрать и установить детали. Нужно сделать необходимые замеры элементов, рассчитать дополнительные работы, которые влечет за собой грамотный монтаж приспособлений.

К чему такая тщательная подготовка? Все дело в том, что Lexus LX 570 оборудован множеством электронных приборов с не совсем стандартным размещением. Так, хорошо известный нам датчик положения дросселя находится перед правым передним колесом машины. Это значит, при установке новых порогов есть риск повредить этот важный прибор. Подбирать детали кузова для ЛХ 570 нужно таким образом, чтобы в итоге это не отразилось на массе внедорожника. Для этого стоит обратить внимание на элементы из карбона и пластика с карбоновыми вставками.

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Одним из самых распространенных методов модернизации Лексус своими руками можно уверенно считать доработку оптики.

Штатные фары авто и без того светят ярко и являются достаточно качественными. С помощью тюнинга оптики можно добиться, скорее, неповторимости и красивого визуального эффекта. Для этого владельцы машины приобретают дополнительные светодиодные и неоновые лампы, которые монтируются позади штатных фар. Еще один вариант размещения — сбоку поворотных ламп.

Неоновые лампы оптики Лексуса

Еще один распространенный способ улучшения внедорожника — это замена штатных колесных дисков. В специализированных автомагазинах можно найти как оригинальные детали от Toyota , так и универсальные диски от W2K, Pirelli, Goldman и Invaders. В случае, если водитель стремится установить диски большего размера, ему придется полностью менять диаметр колесной арки. Сделать это своими руками можно, но для этого требуется обладать навыками в работе с токарным станком. Более простой вариант — приобрести расширители колесных арок с диапазоном до 40 мм.

2 Улучшение двигателя Лексус

Самым эффективным способом повысить мощность двигателя Lexus LX 570 многие специалисты считают чип-тюнинг. При условии грамотно выполненной калибровки характеристик и использования загрузчика Combiloader водитель сможет добиться таких результатов, как увеличение на 15% количества лошадиных сил, улучшение динамики и небольшого снижения расхода топлива. Найти новые прошивки для ЭБУ двигателя Лексус несложно, поэтому перепрошить блок сможет даже новичок в этом деле.

Загрузчик Combiloader для прошивки ЭБУЕще один хороший метод увеличения технических характеристик японского внедорожника — это установка турбокомпрессора. С ним авто прибавит в мощности почти на 30%, но вместе с этим вырастет и потребление топлива. Данный метод действительно эффективен, но для стабильной работы турбокомпрессора владельцу Lexus предстоит решить следующие задачи:

монтаж выхлопных коллекторов силового агрегата;

установка модифицированного интеркулера от Toyota;

замена байпасного клапана;

монтаж буст-контроллера для управления компрессором;

грамотная настройка всего оборудования.

Монтаж выхлопных коллекторов силового агрегата Lexus 570В специализированных автомастерских за такой тюнинг LX придется заплатить около 170 тыс. руб. Если выполнять работу своими руками, то это займет не меньше двух дней. Судите сами — лучше выбрать недорогой, но не столь эффективный чип-тюнинг, чем превратить свое авто в монстра, потеряв массу времени и денег.

3 Доработка салона японского внедорожника

Прежде чем приступать к тюнингу салона Lexus LX 570, нужно осознать — этот «каприз» стоит больших денег. Автомобиль и так оснащен всем необходимым для комфортной езды не только по городу, но и в экстремальных условиях. И в электронике, и в обшивке мягких элементов дорабатывать ничего не нужно. Единственное, что придется сделать — это поменять рычаг переключения коробки передач. Как показывает практика, этот элемент салона сильно поддается стиранию поверхности. Его можно заменить деталью с карбона или металла.

Замена рычага переключения коробки передачЕще один элемент, который можно отдать для тюнинга — это рулевое колесо Lexus LX 570. В продаже можно найти оригинальные рули от Toyota с эффектной подсветкой и набором полезных кнопок c множеством функций. Любители автомобильной электроники могут подумать об установке очень популярных сегодня скрытых видеорегистраторов. Эти приборы позволяют сделать обычную поездку не только более комфортной, но и увлекательной.