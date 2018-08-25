Тюнинг Славуты — как преобразить «серую мышку» отечественного автомобилестроения?

Наверняка многие, кто имел возможность побывать за рулем автомобилей ЗАЗ , знают, что тюнинг Славуты — операция крайне необходимая. Автомобиль не просто устарел, он явно не «дотягивает» до уровня большинства отечественных и иностранных малолитражек.

1 ЗАЗ Славута — первые впечатления

Первая Славута сошла с конвейера завода Коммунар в 1998 г. Изначально специалисты Запорожского автомобильного завода получили задание создать легкий малогабаритный автомобиль с передним приводом и экономным двигателем. Стоит сказать, со своей задачей разработчики справились на отлично — авто произвело большой фурор, ведь водители получили возможность использовать маневренную машину со скромным расходом топлива и надежными деталями. Но так было в далеком 1998 году.

Помимо Славуты, в том же году Запорожский автомобильный завод начал выпускать модель Таврия хэтчбек на 3 двери. Сразу после нее мир увидела модель Дана с более мощным двигателем и кузовом универсал. Этот автомобиль не смог заинтересовать отечественного покупателя, из-за чего перестал выпускаться спустя 4 года после своего появления. Вскоре после Даны перестали выпускать и Таврию. Славута — единственная машина из линейки, которая производится до сих пор.

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Салон Славуты — одно из наиболее слабых мест авто. Мотор, который разогревает отопительную печку, не защищен пленкой или фильтром. Из-за этого внутрь попадает большое количество мусора, что приводит к поломке отопительной системы. Не стоит забывать и о сиденьях машины, которые перетянуты непонятно чем. Более того, материал для отделки салона начинает линять уже через несколько месяцев после покупки новой Славуты.

Отопительная печка салона Славуты

Панель приборов ЗАЗ — это настоящий подарок для любителей «езды вслепую». Подсветка щитков малоэффективна даже при сумерках, не говоря уже о сплошной темноте. Зачастую она просто пропадает, как только машина не очень сильно подпрыгнет на ближайшей неровности.

Особо нуждаются в тюнинге элементы под капотом машины. По большому счету Славута не имеет ни одной детали, которую не нужно улучшать. Двигатель, система подачи топлива, тормозная система, подвеска, дроссель — все эти элементы нуждаются если не в полной замене, то в доработке точно.

2 С чего начинается тюнинг?

Улучшение самой популярной модели ЗАЗ нужно планировать так, чтобы детали не просто выполняли декоративную функцию, но и смогли повысить технические характеристики авто. Таким образом, после замены штатных элементов вы сможете выделить свою машину в потоке однотипных авто. Модель Славута продается в двух комплектациях — «Люкс» и «Стандартная». Единственная разница между ними заключается в оформлении панели приборов.

Модель Славута «Люкс»Некоторые модели Славуты также снабжаются электрическими стеклоподъемниками. Для выполнения внешнего тюнинга на автомобиль необходимо установить фартуки от грязи, которые не дадут пыли и влаге просочиться через большие отверстия в кузове к двигателю авто. Для ЗАЗ прекрасно подойдут брызговики от компании Novline, а также другие модели универсальных фартуков. Еще одним отличным дополнением для авто станут современные боковые зеркала заднего вида. После правильной регулировки деталей владелец Славуты получает возможность по-новому преобразить авто и существенно улучшить обзор проезжей части.

Для достижения наилучшего эффекта от модернизации своими руками специалисты советуют выполнять чип-тюнинг. После перепрошивки ЭБУ двигателя машина прибавляет примерно на 30 л.с. к мощности и понижает расход топлива почти на 1л/100 км. Помимо этого, замена ПО блока управления двигателем ЗАЗ позволяет избавиться от таких проблем, как «подтормаживание» крутящего момента, а также самопроизвольная остановка авто при переключении на нейтральную передачу.

Перепрошивка ЭБУ ЗАЗПомимо двигателя, необходимо внести изменения в работу коробки передач. Этот элемент машины весьма нестабилен, из-за чего замене подлежит большая часть его деталей. Водителю, который решил выполнить тюнинг ЗАЗ, придется полностью разбирать КПП, менять все синхронизаторы, шестерню заднего хода и промежуточный вал с прилегающими к нему шестернями. Только таким способом можно надеяться на хороший результат после улучшения.

3 Обновление салона Славуты

Приступая к тюнингу салона Славуты своими руками, первое, на что нужно обратить внимание — это сильный грохот в кабине. Для решения этой проблемы нужно установить войлочную шумоизоляцию. Кроме того, автомобиль нуждается в таких изменениях, как:

замена подсветки приборов;

капитальный ремонт освещения в салоне;

перетяжка сидений;

отделка внутренней поверхности дверей и потолка;

новое рулевое колесо.

Замена подсветки приборовВсе перечисленное составляет лишь небольшую часть из списка жизненно необходимых элементов для салона Славуты. Выполнить подобный тюнинг довольно просто своими руками. Если же вы стремитесь превратить ЗАЗ в комфортный современный автомобиль, то посещения специалистов вам не избежать.

Тюнинг элементов салона СлавутыНо, даже выполнив перечисленные операции, вы увидите перед собой довольно-таки привлекательную машину с приятным и комфортным салоном. А если добавить ко всему этому полную покраску машины, новые пороги и молдинги, а также установленный над багажником эффектный спойлер, то, можно поспорить, ваша машина вызовет интерес даже у владельцев самых модных машин в вашем городе.