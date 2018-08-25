Новый Volkswagen Touareg: ты просто космос!

Ближе к премиуму За 16 лет присутствия на рынке Touareg зарекомендовал себя в качестве надежного, комфортного и неприхотливого внедорожника, который приятно водить не только по грунтовке, но и по хорошему асфальту на длительные дистанции. До сегодняшнего дня Volkswagen Touareg сменил два поколения и два рестайлинга. Появившаяся недавно третья генерация Touareg стала еще более инновационной, высокотехнологичной и продвинутой машиной. Новая генерация построена на принципиально новой платформе MLB EVO. На этой же тележке уже построены не только Audi Q7 и Porsche Cayenne. Общую базу с новым Touareg делят Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. А после того как модельный ряд Volkswagen покинул непопулярный Phaeton, трон флагмана перешел к Touareg. Новинка на 71 мм длиннее и на 42 мм шире предшественника. А вот высота меньше всего на 7 мм, да колесная база увеличилась на 2 мм.

По сути, практически без изменений. Визуально новинка смотрится солиднее предшественника. Главная фишка во внешности Touareg это огромная решетка радиатора, которая образует с головными фарами единый ансамбль. Фары будто заполняют пустоты между мощными планками радиаторной решетки, которая, кажется, стала шире самого автомобиля. Передние фары и задние фонари ― светодиодные во всех комплектациях. Матричный свет IQ.Light устанавливается за дополнительную плату. Отдельных противотуманных фар нет: соответствующая кнопка переводит головной свет в режим для плохой погоды. Топовое исполнение R-Line, как у нас на тесте, подразумевает иные бамперы, декор и окрашенные в цвет кузова накладки на колёсных арках. По части железа многие решения Touareg получил от старших собратьев по платформе MLB EVO. Это наполовину алюминиевый кузов, опционная развитая мехатроника шасси ― активные стабилизаторы поперечной устойчивости и пневмоподвеска. Можно заказать подруливающую заднюю ось. Но довольно теории, пора и за руль.

Космический корабль Интерьер нового Touareg по сравнению с моделью предыдущего поколения — не просто шаг вперед, а космический скачок. Нам на тест достался автомобиль в исполнении R-Line, это означает, что у нас в салоне не просто дисплей мультимедиа, а целый центр управления полетами. Посередине приборной панели расположился огромный 15-дюймовый дисплей, и это уже не просто экран планшетного компьютера, по размерам он производит впечатление домашнего кинотеатра. Уже с первых минут интерфейс кажется логичным и интуитивным, особенно если учесть, во сколько слоев упрятаны в нем меню и подменю. Например, при выборе одного из 30 цветов подсветки интерьера будет меняться и цветовая тема экранов, а интенсивность свечения каждого элемента можно настроить отдельно. Здесь же можно настроить комфортную температуру трехзонного климат-контроля — для водителя, переднего пассажира и тех, кто обитает на заднем диване.

Хотя для последних есть и свой блок управления климатическим комфортом. Тема цифровой приборки сейчас активно внедряется и на моделях Volkswagen, сначала ее получил малыш Tiguan, а теперь и Touareg может похвастаться 12-дюймовым экраном приборной панели. Все это царство экранов доступно только в топовых версиях, на младших комплектациях и мультимедиа будет попроще. Несмотря на десяток продвинутых помощников вроде ассистента пересечения перекрестков, контроля полосы, адаптивного круиз-контроля и даже системы ночного видения, водитель в Touareg поставлен во главу угла. Профиль сиденья и геометрия посадки безупречны, обзорность хороша.

В версии R-Line руль спортивный, со скошенной нижней частью. Его дизайн выполнен в общей фольксвагеновской стилистике с аналоговыми кнопками. Небольшая по размерам баранка приятно лежит в руках. На заднем диване просторно — три человека рассядутся вольготно. Для людей семейных сзади есть крепления детских кресел Isofix. Что касается багажника, то он и в предыдущих поколениях у Touareg был немаленький, теперь же он просто огромный, его объем вырос более чем на 100 литров.

Ключ на старт Запускаем мотор кнопкой Start/Stop Engine урчания трехлитрового дизеля практически не слышно в салоне, настолько хорошо проработана шумоизоляция. Дизельный V6 развивает мощность 249 лошадиных сил. Под российские реалии его дефорсировали с европейских 286 сил, поэтому запаса двигателя хватает для динамичной езды с головой. В качестве альтернативы на новый Touareg ставят еще бензиновый V6 TSI мощностью 340 лошадиных сил, для тех, кто любит более динамичную езду, однако и дизеля вполне хватает для любителей погонять. Есть еще базовая версия двигателя — это бензиновый мотор 2.0 TSI, мощностью 249 лошадок. Такой же силовой агрегат ставится на Volkswagen Teramont . В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат ZF. Он очень шустрый и переключает передачи за считанные секунды. В режиме Sport коробка обеспечивает хороший динамичный разгон.

С места до сотни тестовый Touareg разгоняется за 6,1 секунды при массе машины более двух тонн. Однако если ехать не быстро, то коробка спустя несколько мгновений воткнет восьмую передачу. Видимо коробка настроена так специально, чтобы экономить топливо. По управляемости Touareg был и остается одним из самых легковых внедорожников на планете. Уровень взаимосвязи с ним таков, что даже в череде скоростных поворотов он не кренится, по ощущениям маневренности как-будто управляешь хэтчбеком. Все версии нового Touareg, кроме базового, оснащаются пневмоподвеской.

Она дает возможность поднять кузов на 70 мм, чтобы увеличить клиренс до 270 мм против базовых двухсот, и увеличить углы въезда и съезда — с 25° до 31°. Причем, если прежний Touareg в верхнем положении становился дубовым, то в подвеске нового автомобиля наблюдается нечто похожее на рабочий ход. В общем платформа MLB EVO поставила новый Touareg в один ряд с премиальными внедорожниками.

Теперь у Touareg не внедорожник, а вседорожник. Все же он расчитан на более комфортную езду, а не на преодоление бродов и ухабов. Инженеры Volkswagen отказались от раздатки с понижающей передачей и задней блокировки дифференциала, поскольку на такие модели раньше был мизерный спрос. Ставка сделана на электронику. За распределение крутящего момента отвечает центральный самоблокирующийся дифференциал Torsen. Пакет Off-Road теперь включает в себя четыре внедорожных режима для разных покрытий.

Современные внедорожники становятся все более технологичными и аналоговые элементы в них уступают место цифровым технологиям и электронике. Вот и новый Touareg уже похож на смартфон на колесах, настолько много в нем всевозможных электронных примочек. Однако бояться пневмоподвески или цифровых решений покупателям Touareg не нужно, Volkswagen дает на автомобиль гарантию четыре года или 120 тысяч километров пробега.

Как и раньше Touareg очень крут, но теперь по уровню оснащенности и технической вооруженности он стоит на голову выше предшественника. Все подробности о модели и цены вы можете узнать у официального дилера Volkswagen ААА моторс-Запад по т. 8 (863) 306-00-00, а так же на сайте www.vw-aaamotors.ru. И конечно опробовать новинку лично, запись на тест-драйв — www.vw-aaamotors.ru/purchase/test-drive/