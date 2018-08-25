Эксперты составили ТОП-5 подержаных машин для дачников

Каких рейтингов машин только не составляли. И ТОП авто для рыбалки, и ТОП машин для путешествий.

И вот пришло время для автомобилистов-дачников.

Дачный сезон подходит к концу, но поездки на свой участок за помидорами и капустой еще очень актуальны. И вот эксперты составили рейтинг пяти наиболее удачных машин для дачников.

Ясное дело, что на спорткаре на дачу не поедешь, а значит, нужен практичный и выносливый автомобиль. Давайте посмотрим, что предпочитает российский дачник, если выбирать из вторичных транспортных средств.

Замыкает пятерку лучших внедорожник Toyota Land Cruiser 100 Series. Хоть цена машины по-прежнему не маленькая, но она очень любима дачниками. Стандартный вариант обойдется автолюбителю в 800 тыс. руб.

На четвёртом месте SsangYong Rexton 2. Машина стоит примерно 450 тыс. руб., но она того стоит. Ведь это достаточно экономичная и надежная дизельная машина.

В ТОП-3 входит российский легендарный проходимец УАЗ Патриот. Надо отметить, что это самый юный представитель рейтинга. А стоит он всего 350 тыс. руб. За эти деньги можно купить автомобиль возрастом 7-8 лет.

Чуть не дотянул до «золота» Ford Explorer 2005 года выпуска. За этот «американец» нужно отдать примерно 400 тыс. российских рублей. Аналитики утверждают, что автомобиль весьма технологичен и поэтому имеет немало фанатов. Ведь с его ремонтом нет никаких проблем — ибо он уже разобран миллион раз.

А побеждает в сегодняшнем рейтинге классика — Mitsubishi Pajero 3-го поколения. Этот японец надежен, прост в обслуживании и имеет хороший комфорт, а это для нашего дачника немаловажно.

Ценник за «неубитый» экземпляр начинается от 450 тыс. рублей. В эту сумму входит 220 лошадей, 3,5 л движок, полный привод и немало удовольствия от поездок на дачу.