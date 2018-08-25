Названы лучшие подержанные автомобили для дачников

Эксперты составили рейтинг самых лучших подержанных автомобилей для езды на дачу. В список вошли наиболее вместительные и проходимые машины по доступным ценам.

Первое место рейтинга занял Mitsubishi Pajero третьего поколения. Эта машина отличается надежностью и вместительностью. Стоимость его составляет около 450 тысяч рублей, пишет издание Speedme.ru, но за эти деньги вы получите 3,5-литровым бензиновым или 3,5-литровый двигатель мощностью в 202 лошадиных сил и огромный багажник объемом в 1700 литров, а также полный привод.

Американский Ford Explorer 2005 года выпуска занимает вторую строчку. Внедорожник обойдется покупателям примерно в 400 тысяч рублей. Он также, как и лидер рейтинга, отличается надежностью и вместительностью.

На третьей месте расположился отечественный УАЗ «Патриот». Главным достоинством этой машины являются его внедорожные качества, благодаря которым он может ездить по тяжелому бездорожью. Модель автомобиля 2010 года выпуска обойдется на вторичном рынке покупателю примерно в 340 тысяч рублей.

Подержанный корейский автомобиль SsangYong Rexton второго поколения расположился на четвертом месте. Машину можно приобрести всего за 460 тысяч рублей. С основных преимуществ эксперты отмечают постоянный полный привод и мощный дизельный двигатель.