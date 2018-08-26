Hennessey опубликовала фотографии Venom F5 мощностью 1600 л.с

Презентация прообраза этого автомобиля состоялась в рамках форума SEMA еще в 2016 году.

Тогда машину представили в качестве прототипа. Однако время не стоит на месте и сейчас производитель показал изображения суперкара в итоговом варианте.

Итак, перед нами Hennessey Venom F5, который всерьез планирует покорить рекорд скорости в 2019 году для наземных автомобилей с заявленными параметрами в 482 километров.

Двигатель с двумя турбинами своими характеристиками также сможет удивить многих почитателей автомобилей. Его объем составит 7,6 литра со способностью производить мощность в 1 600 лошадиных сил.

Руководитель компании-производителя отмечает, что всего планируется сделать 24 экземпляра эксклюзивной машины. Причем, на большую половину из них есть заказчики со своими индивидуальными пожеланиями.

Стартовая цена гоночного кара начинается от 1,6 миллиона USD. Однако в зависимости от желаемой комплектации бюджет на автомобиль может значительно возрасти.