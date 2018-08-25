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«Инфинити» vs «Бугатти». Новинки люксовых марок автомобилей представили на выставке в Калифорнии
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«Инфинити» vs «Бугатти». Новинки люксовых марок автомобилей представили на выставке в Калифорнии 

360tv.ru 25 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Производители люксовых марок автомобилей представили около 200 автомобилей на ежегодной выставке в Калифорнии, сообщил корреспондент «360».
Источник фото: телеканал «360»
Infiniti P-10 — новейший концепт-кар. Футуристичный дизайн подчёркивает главную инженерную мысль: под капотом спрятан электрический двигатель Производители обещают ему большой запас хода. Уже через три года концерн полностью откажется от традиционных топливных моторов, будут использоваться только возобновляемые источники.
P-10 намекает и на то, в каком направлении будет эволюционировать внешность серийных автомобилей. Концепт дизайна родился в Японии, начинку разработали в Великобритании, финальный прототип собрали вручную в Сан-Диего. Автомобиль одноместный. Цифровая система управления вмонтирована в руль, она призвана обеспечивать молниеносные отклики на приказы водителя.
Источник фото: телеканал «360»
Hennessey Performance сначала занимались тюнингом известных брендовых спорткаров, а теперь выкатили свою модель. Это одна из самых мощных премьер. Генеральный директор автоконцерна Джон Хеннеси отметил двигатель: двойной турбо объемом 7,6 литра, больше чем 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость, по подсчётам концерна, должна превышать 483 километра в час.
F5 не станет серийным в широком смысле этого слова. Производитель выпустит 12 автомобилей для американского рынка и 12 для международного. Цена не самая заоблачная, но кусается — 1,6 миллиона долларов.
Источник фото: телеканал «360»
Есть среди экспонатов и более дорогие — Bugatti Divo. Автомобиль обойдется в 5 миллионов долларов — за классику всегда приходится переплачивать. Автомобиль назван в честь гонщика Гран-При Альберта Диво. Спорткар будет выпущен тиражом в 40 экземпляров. Все они заранее проданы, несмотря на сумасшедшую цену.
Источник фото: телеканал «360»
Новая модель Lamborghini уже установила первый рекорд — обошла Порше на трекинге сразу на три секунды. Объём двигателя у Aventador составляет 12 литров. Это уже позволяет говорить создателям о «неземных скоростях». с  «Новая модель полностью отличается по дизайну от предшественников. Создавая кузов автомобиля мы вдохновлялись реактивными истребителями и самолетами. Вроде бы у нас получилось», — отметил представитель автоконцерна Митя Боркерт.
Автосалон в Монтерее вселяет надежды на будущее. Автоконцернам, наконец, удалось разогнать электродвигатели и от недавней отметки в 100 километров перешагнуть в 400. Аэродинамика теперь не просто копирует авиацию, но и пытается её обогнать. Эти и другие нововведения впоследствии будут применяться не только для создания люксовых экземпляров. Рано или поздно технологии перекочуют и в серийные марки.
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