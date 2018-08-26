Ещё
Эксперты составили топ-7 бюджетных иномарок для россиян со средним доходом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты составили топ-7 бюджетных иномарок для россиян со средним доходом 

Car.ru 26 августа 2018
Фото: Car.ru
Специалисты составили ТОП в котором собрались автомобили, которые смогут себе позволить россияне со среднестатистическим ежемесячным доходом.
На первом месте в списке расположился Нyundаi Gеtz — это автомобиль достаточно экономичный и надёжный, за существенно небольшую сумму его можно приобрести с Автоматической коробкой передач и даже с кондиционером.
Далее в списке Fоrd Fоcus, автомобиль б/у можно взять с мощным двигателем, чаще всего приобретают модель 2006 года выпуска.
На третьей строчке Аudi A6 C4, визуально он притягивает потребителей и остаётся востребованным даже не смотря на год выпуска.
Fоrd Fusiоn вошёл в рейтинг под цифрой 4, специалисты отмечают хорошую укомплектованность автомобиля и приемлемую стоимость.
И замкнул ТОП-5 Chеry Tiggо T11, автомобиль очень надёжный, экономичный и что самое главное надёжный, при поломке его можно будет починить за приемлемую цену.
Car.ru: последние новости
Ford Bronco 2020 был замечен шпионами В 2019 году в Россию может приехать Mitsubishi Xpander Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение