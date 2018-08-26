Эксперты составили топ-7 бюджетных иномарок для россиян со средним доходом

Специалисты составили ТОП в котором собрались автомобили, которые смогут себе позволить россияне со среднестатистическим ежемесячным доходом.

На первом месте в списке расположился Нyundаi Gеtz — это автомобиль достаточно экономичный и надёжный, за существенно небольшую сумму его можно приобрести с Автоматической коробкой передач и даже с кондиционером.

Далее в списке Fоrd Fоcus, автомобиль б/у можно взять с мощным двигателем, чаще всего приобретают модель 2006 года выпуска.

На третьей строчке Аudi A6 C4, визуально он притягивает потребителей и остаётся востребованным даже не смотря на год выпуска.

Fоrd Fusiоn вошёл в рейтинг под цифрой 4, специалисты отмечают хорошую укомплектованность автомобиля и приемлемую стоимость.

И замкнул ТОП-5 Chеry Tiggо T11, автомобиль очень надёжный, экономичный и что самое главное надёжный, при поломке его можно будет починить за приемлемую цену.