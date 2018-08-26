Новинки поколения Next: ГАЗ показал прототипы «Соболя»

Горьковский автозавод планомерно обновляет коммерческие автомобили с 2013 года. Пять лет назад на смену появившейся в 1994 году «Газели» первого поколения пришел преемник под названием Next. Машина обрела современный дизайн кабины и интерьера, стала удобнее и надежнее, получила ряд повышающих уровень комфорта опций.

Год спустя сменил генерацию газовский среднетоннажник. Его предшественник выпускался с 1989 года. В Нижнем Новгороде придумали хороший ход, превратив прозвище автомобиля в его официальное название: вместо очередного сложного цифрового индекса грузовику присвоили имя «Газон Next». А в 2015-м увидел свет полноприводный тяжелый «Урал Next». Он пришел на смену семейству «Урал-375/4320», ведущему историю аж с 1961 года.

Модернизация прошла мимо самого маленького представителя коммерческой линейки — «Соболя». Эта модель появилась на конвейере в 1998 году и представляет собой укороченную и облегченную модификацию «Газели». Ее легко отличить по заднему мосту с односкатной ошиновкой (у «Газели» колеса сдвоенные). На рынке «Соболь» не так популярен, поэтому о нем на время и забыли: в Группе ГАЗ и не скрывали, что сначала процедуру обновления пройдут наиболее выгодные с коммерческой точки зрения модели.

Первые прототипы «Соболя» (на фото выше) газовцы показали еще шесть лет назад — на Московском автосалоне 2012 года вместе с тогда еще несерийной «Газелью Next». Но последняя скоро стала бестселлером, а вот о младшей модели надолго забыли. До прошедшей на днях выставки «Неделя национальной безопасности», где ГАЗ напомнил всем о существовании в его гамме «Соболя». Новые концепты оказались весьма интересными.

В Нижнем Новгороде могли пойти по пути наименьшего сопротивления: сделать «Соболь Next» из «Газели», выведя на рынок компактный микроавтобус и цельнометаллический фургон. Однако маркетологи сказали свое слово. Такие машины с задним приводом слабо востребованы на рынке. Поэтому акцент сделали на исполнениях со всеми ведущими колесами. Вот им альтернативы нет. УАЗ пока не успел выпустить свой «Профи» в «автобусном» варианте, а 60-летняя «буханка» — продукт совсем уж на любителя. Даже госструктуры наверняка готовы платить побольше за более современные машины, но проблема в том, что их нет. И «Соболю» вполне по силам занять эту нишу.

Сразу следует оговориться, что «Некстами» показанные машины являются только по кабинному модулю (он, напомним, унифицирован на всех коммерческих ГАЗах: «Газели », «Газоне» и «Урале»). Шасси взяли от ныне выпускающегося «Соболя». А это означает, что у прототипов нет реечного рулевого управления и независимой передней подвески. Зато внедорожный арсенал — на зависть любому «джипу»! Как и у старого «Соболя», здесь реализована схема с жестко подключаемым передним мостом, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Бонус — еще и блокировка «диффа» спереди, что дает дополнительный бонус при преодолении гиблых мест.

Не обошлось и без других изменений. ГАЗ, судя по всему, собирается играть колесной базой «Соболей», и в некоторых версиях она может оказаться даже больше, чем у стандартной «Газели Next» (ее показатель — 3145 миллиметров). Представленный прототип пикапа с 3185 миллиметрами между осями тому доказательство. А еще в передней подвеске вместо крестовин применили ШРУСы.

Обращает на себя внимание и оформление передней части кабины. В Нижнем подготовили для оценки публикой два варианта. На пикапе реализован чуть измененный вариант от нынешней «Газели». Фары те же, но бампер и решетка радиатора совсем другие. Вдобавок ходовые огни вынесены из основной оптики. И обратите внимание на изменившуюся эмблему. Возможно, скоро вместо легендарного бегущего оленя на решетках машин Группы ГАЗ будет красоваться стильно написанный, но далеко не такой красивый логотип из трех букв.

Микроавтобус перекроили сильнее, и он вышел настоящим модником. Такой передок «цепляет» взгляд! Хромированная накладка, практичная пластиковая маска и раскосая оптика составили гармоничный ансамбль. Этот вариант выглядит дороже, но на деле вряд ли потребует больших затрат. Дело в том, что оптику взяли серийную — от автобуса «Вектор Next». Так что более стильный вариант имеет не меньшие шансы на серийное воплощение. Скорее всего, два дизайна газовцы сделали, чтобы оценить реакцию потенциальных покупателей машин. Какой наберет больше положительных откликов, тот и поставят на конвейер. А чуть позже, возможно, его же примерит рестайлинговая «Газель Next».

Очевидно, что прототипы «Соболей» повозят по выставкам, собирая мнения, и только после этого примут решение о запуске в производство. Полагаем, ждать его придется как минимум год. Заодно ГАЗу предстоит оценить, нужен ли российскому рынку необычный для нас грузовичок — не с отдельным широким кузовом, а сделанный на манер американских пикапов: с грузовой платформой по ширине кабины и окрашенной в тот же цвет. В Нижнем с подобной конструкцией экспериментируют не впервые, но до серии ни один из автомобилей пока не дошел.

Кстати, на той же «Неделе национальной безопасности» газовцы показали еще одну машину. На базе «Газона Next» построили универсальный мобильный центр. Его можно оборудовать под медицинский кабинет или мастерскую: кузов длиной до пяти метров и объемом до 20 кубометров позволяет реализовать многие фантазии заказчика. Заодно привычный передок грузовика освежили иными фарами и бампером. Впрочем, это уж точно в серию не пойдет. «Газон» выпускается всего четыре года, и по меркам коммерческой техники время рестайлинга еще не пришло.