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Самый дешевый седан Hyundai впервые получил ABS
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Самый дешевый седан Hyundai впервые получил ABS 

Daily-Motor 26 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Южнокорейская автомобильная компания Hyundai сообщила о том, что ее самая бюджетная 4-дверка — седан Xcent — получила расширенный список базового оборудования. Впервые автомобиль стали оборудовать антиблокировочной системой (ABS), а также системой распределения тормозных усилий (EBD).
Напомним, что продажи обновленного Hyundai Xcent стартовали в Индии весной 2018 года. Автомобиль получил модернизированный дизайн кузова, выполненный в стиле нового Hyundai Solaris, а также слегка увеличился в размерах.
Моторная гамма седана состоит из 1,2-литрового турбодизельного двигателя CRDi на 75 «лошадок», а также бензиновый 83-сильный двигатель аналогичного объема. Связку обоим агрегатам составляет 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный «автомат».
Стоимость базовой комплектации Hyundai Xcent составляет 8 тысяч 300 долларов, что эквивалентно сумме в 555 тысяч рублей по актуальному курсу.
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