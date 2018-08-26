Самый дешевый седан Hyundai впервые получил ABS

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai сообщила о том, что ее самая бюджетная 4-дверка — седан Xcent — получила расширенный список базового оборудования. Впервые автомобиль стали оборудовать антиблокировочной системой (ABS), а также системой распределения тормозных усилий (EBD).

Напомним, что продажи обновленного Hyundai Xcent стартовали в Индии весной 2018 года. Автомобиль получил модернизированный дизайн кузова, выполненный в стиле нового Hyundai Solaris , а также слегка увеличился в размерах.

Моторная гамма седана состоит из 1,2-литрового турбодизельного двигателя CRDi на 75 «лошадок», а также бензиновый 83-сильный двигатель аналогичного объема. Связку обоим агрегатам составляет 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный «автомат».

Стоимость базовой комплектации Hyundai Xcent составляет 8 тысяч 300 долларов, что эквивалентно сумме в 555 тысяч рублей по актуальному курсу.