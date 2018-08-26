Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»

Ровно 60 лет назад в продажу поступила первая «буханка», так УАЗ-2206 ласкового называют производители и поклонники бренда. На днях автоконцерн выпустил юбилейный автомобиль.

Конечно говорить о том, что оснащение автомобиля шагает в ногу со временем, но определённо у автомобиля есть свои плюсы.

Обновлённая версия будет иметь очень комфортный и достаточн вместительный автомобиль.

Также непременным плюсом является проходимость транспортного средства. Юбилейная версия будет стоить около 760 тысяч рулей.

Более того, роизводитель позаботился о потребителе устранил проблема образовании коррозии в кузове, новые автмобили теперь будут иметь покрытие из американского грунта.

Цветовая гамма — это два цвета, верх будет окрашен в белый цвет, а низ авто в серо-зелёный.