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Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки»
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Несколько поводов задуматься о покупке юбилейной «буханки» 

Car.ru 26 августа 2018
Фото: Car.ru
Ровно 60 лет назад в продажу поступила первая «буханка», так УАЗ-2206 ласкового называют производители и поклонники бренда. На днях автоконцерн выпустил юбилейный автомобиль.
Конечно говорить о том, что оснащение автомобиля шагает в ногу со временем, но определённо у автомобиля есть свои плюсы.
Обновлённая версия будет иметь очень комфортный и достаточн вместительный автомобиль.
Также непременным плюсом является проходимость транспортного средства. Юбилейная версия будет стоить около 760 тысяч рулей.
Более того, роизводитель позаботился о потребителе устранил проблема образовании коррозии в кузове, новые автмобили теперь будут иметь покрытие из американского грунта.
Цветовая гамма — это два цвета, верх будет окрашен в белый цвет, а низ авто в серо-зелёный.
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