Эксперты составили ТОП-5 электрических кроссоверов

Современный автотранспорт стремительно электрифицируется. Сейчас почти все передавые автозаводе уделяют этому большое внимание.

Электрическими стали не просто седаны и хэтчбеки, но и спортивные авто и даже внедорожники. Сейчас мы представим ТОП-5 электрических кроссоверов.

Два последних места в этом рейтинге поделили готовые к дебюту «немцы» Mercedes-Benz EQ C и Audi e-Tron.

Эксперты поставили их на четвертую-пятую позиции только потому, что они ещё не вышли в продажу, а широкие и потребители увидят их только в следующем году. После того, как они начнут широко продаваться, они запросто будут занимать первые места любых рейтингов.

По предположению обе машины будут иметь не менее 500 лошадей, и 500 вёрст запас хода. Также у них предусмотрена система быстрой подзарядки.

В тройку призеров вошёл южнокореец Hyundai Kona Electric. Электропаркетник имеет стартовую цену от 2 400 000 руб. У машины электрический движок на 135 лошадей и это в бюджетном варианте. Более топовая версия будет иметь мотор на 204 лошадиные силы. Запас хода у авто около 300 километров.

Пока продается Hyundai на севере Европы, но скоро появится и на авторынках в других стран.

Чуть не дотянула до чемпионства — Tesla Model X. В Америке машину можно купить в разных вариантах и с разными емкостями батарей.

В России модель официально не присутствует, правда можно её заказать через посредников. В пересчете на наши деньги даже подержанный автомобиль стоит не менее 12 миллионов руб.

Под капотом у неё находится 760 «лошадок», а запас хода около 550 км. Максимальная скорость 250 км в час. Первое место по праву завоевал «хищник» — Jaguar I-Pace. Хоть машина и менее технологична, чем Tesla, но этот бренд с достойной историей внушает покупателю больше доверия.

Кстати, автомобиль доступен в нашей стране. Под капотом у машины электромотор в 400 «лошадей». Ценник Jaguar I-Pace стартует от 6,28 тыс.