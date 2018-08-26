Эксперты составили рейтинг электрических кроссоверов

Эксперты отечественного издания CarsWeek.ru представили собственный рейтинг, самых лучших кроссовер, с полностью электрической силовой установкой. И прежде всего, ориентиром в рейтинге была совокупность различных факторов, включая технологичность автомобилей, стоимость, запас хода, имя бренда, надежность, представительство в России, и естественно у каждого эксперта при таких рейтингах присутствует субъективное мнение.

Так, на первом месте оказался представитель 2018 года, модель от британского бренда Jaguar I-Pace достаточно громко заявила о себе, и быстро привлекла внимание. Причем компания пользуется первенством в Европе, и старается опередить своих конкурентов из знаменитой немецкой тройки. Модель также представлена в России, и предлагается сейчас от 6 280 000 рублей. За эту сумму покупатель получит роскошный салон, 400 л.с., полный привод и запас хода до 500 км.

Второе место досталось модели Tesla Model X P100D официально не представленной в России, поэтому ее реальная стоимость завышена на 40-50%. Тем не менее ряд покупателей находится, и автомобиль все же можно приобрести через неофициальных посредников. Стоимость модели с пробегом 2016 года выпуска начинается от 12 млн рублей. Но покупатель получит настоящий спортивный кроссовер с разгоном до «сотни» за 3,1 секунды.

Третье место досталось представителю доступного сегмента, но пока еще не продающемуся в России. Сейчас Hyundai Kona Electric доступен только в Южной Корее и в Норвегии. А его стоимость начинается от 2 400 000 рублей по текущему курсу. Разумеется, его возможности более скромные, и самая доступная версия обладает всего 134-сильным мотором и запасом хода до 300 км. Более дорогие версии получат мотор на 204 л.с. и более емкую батарею с запасом хода до 400 км.

Также эксперты издания включили в рейтинг еще не вышедшие, но уже готовые к дебюту модели, которые, возможно, будут представлены в России — это Audi e-Tron и Mercedes-Benz EQ C. Модели действительно заслуживают внимание, и во время дебюта могут удивить дизайном и оснащением. Позднее, они могут занять лидирующие позиции на Европейском рынке среди электрокаров.

Ранее мы также писали рейтинг, в котором эксперты определили пятерку самых лучших кроссоверов по версии международных аналитических агентств.