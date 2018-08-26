Тюнинг ГАЗ 3110 Волга — как провести грамотную модернизацию?

Автомобиль ГАЗ 3110 — это один из самых популярных продуктов волжского автозавода. В нашей стране можно увидеть миллионы таких машин, владельцы которых стремятся привнести что-то новое и оригинальное в дизайн, интерьер и техническое оснащение. Действительно Волга 3110 оставляет огромный простор для фантазии на тему тюнинга, который можно сделать как своими руками, так и при помощи специалистов.

1 Внешний тюнинг модели Волга 3110

Внешность отечественных автомобилей привлекает не многих, не исключение и модель Волга 3110. Что касается наружного тюнинга, то стоит заменить штатную оптику на более спортивную и эффективную. Фары на ГАЗ 2110 в тюнингованном стиле весьма популярны у владельцев. Особой популярностью пользуются светодиодные фары и установка ксенона. При выборе ксенона обращайте внимание на фирму производителя и комплект поставки детали. Еще один вариант модернизации внешности — установка ресничек на фары, которые можно изготовить своими руками.

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Более глубокий тюнинг подразумевает приобретение оригинальных колесных дисков большей размерности, аэродинамического обвеса, который включает в себя задний спойлер, модернизацию переднего и заднего бампера и порогов автомобиля. Дефлекторы на капот и боковые стекла авто, тонировка, все это также пользуется популярностью у владельцев ГАЗ 3110. Для улучшения звука от выхлопа можно установить на автомобиль специальные насадки на глушитель.

2 Тюнинг салона и панели приборов ГАЗ 3110

Еще больше простора для творчества оставляет просторный салон автомобиля. Так как при всей своей просторности и неплохом комфорте, шумоизоляция салона ГАЗ 3110 оставляет желать лучшего, тюнинг салона начинается с качественной дополнительной шумоизоляции. Затем изменяется дизайн или некоторые элементы панели приборов. Как правило речь идет об установке светодиодов в панель приборов своими руками для изменения цвета и яркости индикаторов и стрелок тахометра. Кроме того, можно покрасить центральную часть панели в оригинальный цвет или обшить каким-нибудь материалом.

Качественная дополнительная шумоизоляция салона

Некоторые также предпочитают устанавливать своими руками декоративные плафоны освещения в салон, а так же различные вставки под натуральное дерево, что придает интерьеру волги солидности. Кроме того, на рынке существует огромное количество всевозможных аксессуаров для внутреннего тюнинга, включая чехлы на сидения, фирменные коврики, накладки на руль или рычаг переключения передач, а так же дополнительное оборудование, которое устанавливается своими руками.

3 Грамотно модернизируем двигатель ГАЗ 3110

На современном этапе существует два популярных способа модернизации и тюнинга силового агрегата на модель 3110. Каждый из них имеет ряд преимуществ и зависит от финансовых возможностей владельца транспортного средства. Либо полностью меняется штатный агрегат на какой-нибудь аналог от иномарки (старые модели Тойоты ), либо модернизируется существующий двигатель, который при определенных вмешательствах, например, после чип-тюнинга, способен демонстрировать неплохую динамику.

Установка нового двигателя сопряжена с определенными трудностями. Во-первых, провести данный процесс без помощи специалистов и соответствующего оборудования не представляется возможным, во-вторых, на этапе установки нового агрегата возникнет много технических нюансов, а значит, придется приобретать дополнительные детали.

Стоит отметить, что идеальным и недорогим вариантом для замены является модернизированная версия «волжского» двигателя ЗМЗ 406.

Модернизированная версия «волжского» двигателя ЗМЗ 406Если вы решили своими руками модернизировать двигатель ГАЗ 3110 (модель ЗМЗ 402), можно выполнить следующие действия:

заменить распредвал на более «низовой», таким образом повысить производительность на 2-5 лошадиных сил;

увеличить диаметр поршня путем расточки до 95 миллиметров (в данном случае придется также менять гильзу на деталь с большим диаметром, и при этом может ухудшиться охлаждение блока цилиндров, из-за высокой массы поршня);

расширить впускной коллектор двигателя и совместить его с каналами карбюратора и ГБЦ. Последнюю деталь можно отшлифовать;

провести расточку основного маховика для лучшей раскручиваемости оборотов;

заменить выхлопную систему или модернизировать заводскую. Можно поставить версию от модели ГАЗ 53 с большим диаметром выходной трубы;

установить более жесткие поршни от спортивной версии двигателя;

интегрировать в систему новый бензонасос и перешлифовать ГБЦ под 95 бензин;

установить инжектор на ГАЗ 3110, однако делать это рекомендуется только после комплексного тюнинга всех деталей агрегата.

Кроме перечисленных изменений можно также заменить прокладку блока цилиндров и прочистить впускной коллектор, заменить существующие пружины клапанов. Как идеальный и недорогой вариант можно использовать детали от различных моделей ВАЗ, в частности ВАЗ 2108

Замена прокладки блока цилиндров ГАЗ 3110Что касается чип-тюнинга ГАЗ 3110, то данная процедура позволит уменьшить расход топлива и немного повысить оборотистость мотора. Этот процесс, можно проводить своими руками, имея в наличии диагностическое оборудование. С помощью него можно определить заводскую прошивку (ЭБУ Январь) и произвести определенные изменения в параметрах электронного блока. Качественный программный тюнинг ГАЗ 3110 позволит улучшить некоторые характеристики двигателя, особенно, если проводить его после технических доработок описанных выше.

При тюнинге ГАЗ 3110, специалисты рекомендуют модернизировать и подвеску. Как правило, изменения заключаются в установке более мощных амортизаторов и пружин. Как вариант, установить газонаполненные амортизаторы и двухсекционные пружины. Помимо этого можно увеличить клиренс автомобиля.