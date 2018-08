Показан публично Ferrari 488 Pista Spider. Технически — то же купе

Ferrari 488 Pista Spider — это то же купе с точки техники, просто лишённое крыши.

488 Pista Coupe итальянцы представили весной. В разгар лета родилась Pista Piloti — специальная версия. Теперь в Маранелло отрубили спорткару крышу. Вышел в итоге 488 Pista Spider. Кстати, это 50-я открытая модель в истории компании с изображением гарцующего жеребца.

Самое-самое в 488 Pista Spider — это мотор. Мотор, который стал победителем премии International Engine of the Year Award-2018. 3,9-литровый твин-турбо V8 с 720 лошадиными силами, конечно, отличное «сердце»!

Что касается динамики, то время спурта 0-62 миль в час (0-100 км/ч) составляет 2,85 секунды. Показатель аналогичен тому, которым купе хвастается. 200 км/ч спайдер достигает за 8 секунд (на 0,4 секунды дольше, чем версия с фиксированной жёсткой крышей), максимальная скорость в обоих случаях составляет 340 км/ч.

Из-за особенностей конструкции крыши Ferrari 488 Pista Spider примерно на 91 килограмм тяжелее купе, но это можно рассматривать в качестве цены за то, что без крыши проще насладиться классным саундтреком V8. Знайте, что верх тут не тканевый, а всё такой же металлический. Просто складной.

Если вы беспокоитесь о снижении веса всё-таки, то закажите колёса из углеродного волокна. Они сбросили 20 процентов в массе по сравнению со стандартными 20-дюймовыми дисками. В Ferrari плюс убрали коврики, замени их алюминиевыми пластинками.

Как и купе, его спайдер обзаводится полосой по кузову, простирающуюся от передней части к задней части. Зачем и почему? Чтобы имитировать воздушный поток, сделать автомобиль ещё привлекательнее.

Информация о ценах не была раскрыта, но смеем предположить, что 488 Pista Spider окажется дороже, нежели купе.