Curtiss Motorcycles создаст первый в мире мотоцикл с электромотором V8

Золотой век американских мотоциклов обычно определялся размером двигателя и громкостью шума, который производили эти движки. Но все быстро меняется, крупные производители мотоциклов, например Harley Davidson, планируют выпуск новых электрических моделей мотоциклов. Вот и еще один американский бренд Curtiss Motorcycles анонсировал выпуск своей второй модели электрического мотоцикла — Hera.

В мае Curtiss Motorcycles представил модель Zeus, их первый электробайк, разработанный в партнерстве с Zero Motorcycles. Hera вроде как должна появиться только в 2020. Главной маркетинговой фишкой «Геры» станет фирменный V-образный электромотор, наверное, аналогичный мотору «Зевса». Там инженеры подошли к делу, что называется, с огоньком. Использовали два электромотора. Оба мотора вращают один вал. Их суммарная отдача — 173 л.с. А момент — 393 Нм.

На создание новой модели дизайнеров вдохновила модель 1907, оснащенного двигателем V8. 23 января 1907 года тот мотоцикл позволил Гленну Кёртису, разогнавшись до 219.4 км/ч, поставить мировой рекорд скорости и стать «быстрейшим человеком планеты».

«С Hera мы решили создать самый роскошный мотоцикл в мире. Благодаря первой в мире архитектуре батареи V8, ультрамощному, но изысканному двигателю E-Twin и 66-дюймовой колесной базе, Гера станет оккупантом в своем собственном классе», — объяснил Мэт Чемберс (Matt Chambers), гендир Curtiss Motorcycles.

Характеристик модели мотоцикла Hera пока представлено не было, но если учесть, что «Гера» станет «электрической флагманской моделью» «Кёртисс Моторсайклс», вероятно, у электробайка будут довольно впечатляющие характеристики.