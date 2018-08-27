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Стали известны новые подробности о SSC Tuatara
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Новые подробности про SSC Tuatara 

Daily-Motor + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Daily-Motor
Новый автомобиль SSC Tuatara получил своё название в честь ящерицы, которая обитает в Новой Зеландии. И модель не так давно была представлена общественности.
Под капотом этого суперкара будет располагаться битурбированная восьмёрка объёмом в 5.9 литра. Отдача этого невероятного силового агрегата составляет 1 350 лошадиных сил. Если же использовать специализированное адаптированное гоночное топливо марки Е85, то можно будет увеличить мощность суперкара аж до 1 750 лошадях сил. Силовой агрегат весом под две сотни килограммов может раскручиваться до 8 800 оборотов в минуту.
Внешне автомобиль выглядит просто превосходно и полностью отображает специфику современных гоночных машин. Экстерьер дополняют двадцатидюймовые диски.
В настоящий момент на суперкар принимаются предварительные заказы, однако выпускать модель не начали, так как завершаются подготовительные работы по запуску линии в штате Вашингтон. Производитель сообщил, что эта уникальная и невероятно мощная новинка будет выпущена тиражом всего в сотню экземпляров.
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