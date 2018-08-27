Стали известны новые подробности о SSC Tuatara

Новые подробности про SSC Tuatara

Новый автомобиль SSC Tuatara получил своё название в честь ящерицы, которая обитает в Новой Зеландии. И модель не так давно была представлена общественности.

Под капотом этого суперкара будет располагаться битурбированная восьмёрка объёмом в 5.9 литра. Отдача этого невероятного силового агрегата составляет 1 350 лошадиных сил. Если же использовать специализированное адаптированное гоночное топливо марки Е85, то можно будет увеличить мощность суперкара аж до 1 750 лошадях сил. Силовой агрегат весом под две сотни килограммов может раскручиваться до 8 800 оборотов в минуту.

Внешне автомобиль выглядит просто превосходно и полностью отображает специфику современных гоночных машин. Экстерьер дополняют двадцатидюймовые диски.

В настоящий момент на суперкар принимаются предварительные заказы, однако выпускать модель не начали, так как завершаются подготовительные работы по запуску линии в штате Вашингтон. Производитель сообщил, что эта уникальная и невероятно мощная новинка будет выпущена тиражом всего в сотню экземпляров.