JAC расширит модельный ряд в России

Автобренд JAC начал в 2018 году реализовывать на авторынке РФ кроссоверы линейки S3 и S5. В планах автопроизводителя реализовать до конца около пятисот единиц.

О планах компании поделился российский представитель «Джак Автомобиль» Владимир Денисов

Также он отметил, что компания ведет маркетинговое исследование российского авторынка для увеличения поставок с казахского автозавода «СарыаркаАвтоПром», где автомобили данной марки производятся.

По мнению топ-менеджера, рост популярности моделей обсуждаемого автобренда на российском авторынке хорошо простимулирует появление в будущем году электрокара JAC iEV7S.

Ожидаются в РФ также новые модели: пикап JAC T6 с дизельным мотором, кроссовер JAC S7 , а также седан J5. Нужно лишь дождаться завершения процедуры сертификации.

На сегодняшний день реализацией продукции JAC занимаются двенадцать автосалонов по всей России. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, а также Екатеринбурге.