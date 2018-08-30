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JAC расширит модельный ряд в России
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JAC расширит модельный ряд в России 

Car.ru + ещё 8 12 часов назад
Фото: Car.ru
Автобренд JAC начал в 2018 году реализовывать на авторынке РФ кроссоверы линейки S3 и S5. В планах автопроизводителя реализовать до конца около пятисот единиц.
О планах компании поделился российский представитель «Джак Автомобиль» Владимир Денисов.
Также он отметил, что компания ведет маркетинговое исследование российского авторынка для увеличения поставок с казахского автозавода «СарыаркаАвтоПром», где автомобили данной марки производятся.
По мнению топ-менеджера, рост популярности моделей обсуждаемого автобренда на российском авторынке хорошо простимулирует появление в будущем году электрокара JAC iEV7S.
Ожидаются в РФ также новые модели: пикап JAC T6 с дизельным мотором, кроссовер JAC S7, а также седан J5. Нужно лишь дождаться завершения процедуры сертификации.
На сегодняшний день реализацией продукции JAC занимаются двенадцать автосалонов по всей России. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, а также Екатеринбурге.
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