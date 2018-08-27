В компании JAC рассказали о своих новинках для ММАС-2018

Автопроизводитель из Поднебесной JAC известен в России как поставщик грузовых авто, но теперь китайцы решили пополнить свой модельный ряд легковушек на отечественном авторынке и привезли на ММАС-2018 сразу четыре новинки.

По словам представителя китайской марки, в Москву приехали два кроссовера под названием S3 и S5, электрокар и пикап Т6.

При этом «паркетник» JAC S3 будет презентован в актуальной салонной версии, тогда как модель S5 возможно дебютирует уже в усовершенствованном виде.

Нужно отметить, что обновленные кроссоверы JAC S5 собирают на автозаводе в Казахстане и первые экземпляры покинули конвейер только в прошлом месяце.

Однако больше других заинтересовал московских посетителей автосалона пикап Т6, который китайцы намерены начать продавать в РФ уже в этом году.

При своих технических характеристиках: 2,0-литровом турбомоторе на дизельном или бензиновом топливе, МКПП и возможностью системы заднего и полного привода, грузовичок имеет вполне демократичную цену.