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В компании JAC рассказали о своих новинках для ММАС-2018
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В компании JAC рассказали о своих новинках для ММАС-2018 

Car.ru 22 часа назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель из Поднебесной JAC известен в России как поставщик грузовых авто, но теперь китайцы решили пополнить свой модельный ряд легковушек на отечественном авторынке и привезли на ММАС-2018 сразу четыре новинки.
По словам представителя китайской марки, в Москву приехали два кроссовера под названием S3 и S5, электрокар и пикап Т6.
При этом «паркетник» JAC S3 будет презентован в актуальной салонной версии, тогда как модель S5 возможно дебютирует уже в усовершенствованном виде.
Нужно отметить, что обновленные кроссоверы JAC S5 собирают на автозаводе в Казахстане и первые экземпляры покинули конвейер только в прошлом месяце.
Однако больше других заинтересовал московских посетителей автосалона пикап Т6, который китайцы намерены начать продавать в РФ уже в этом году.
При своих технических характеристиках: 2,0-литровом турбомоторе на дизельном или бензиновом топливе, МКПП и возможностью системы заднего и полного привода, грузовичок имеет вполне демократичную цену.
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