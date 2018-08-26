В Сети появился первый рендер обновленной Lada Granta Sport

Российский автогигант ВАЗ продолжает радовать своих соотечественников новой продукцией.

В среду, 29 августа пройдёт премьера обновлённой LADA Granta . Однако независимым мастерам тюнинга из-за рубежа этого мало и они представляют образ спортивной версии «Гранты».

Прокаченный автомобиль будет скоро представлен на ММАС-2108. Разумеется, Сar.ru полностью осветит это знаменательное событие.

А что касается нашей «Лады Гранты», то тюнинг-ателье X-Tomi Design обновило нашу бюджетную машину и авто получило весь комплект обвеса с принципиально обновленными бамперами, дисками Barracuda и накладочками на пороги.

Надо отметить, что Lada Granta Sport получилась довольно привлекательной. Такие варианты непременно бы приобретали любители отечественного автомобилестроения. Правда, выйдет ли авто в серию, неизвестно.

Изображение показывает, что у машины будет новый собственный ярко-красный окрас с черно-матовыми вставками. Внимательные автолюбители будут рады и заднему декоративному спойлеру.

Напомним, в топовом варианте автомобиль будет иметь 1,8 л атмосферный мотор от Lada Vesta Sport на 145 лошадиных сил. В более бюджетных вариантах представлена будет 1,6-л. силовая установка на 122 «лошадок».

В тандеме поработает только механическая коробка на 5 скоростей.