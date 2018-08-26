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В Сети появился первый рендер обновленной Lada Granta Sport
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В Сети появился первый рендер обновленной Lada Granta Sport 

Car.ru 26 августа 2018
Фото: Car.ru
Российский автогигант ВАЗ продолжает радовать своих соотечественников новой продукцией.
В среду, 29 августа пройдёт премьера обновлённой LADA Granta. Однако независимым мастерам тюнинга из-за рубежа этого мало и они представляют образ спортивной версии «Гранты».
Прокаченный автомобиль будет скоро представлен на ММАС-2108. Разумеется, Сar.ru полностью осветит это знаменательное событие.
А что касается нашей «Лады Гранты», то тюнинг-ателье X-Tomi Design обновило нашу бюджетную машину и авто получило весь комплект обвеса с принципиально обновленными бамперами, дисками Barracuda и накладочками на пороги.
Надо отметить, что Lada Granta Sport получилась довольно привлекательной. Такие варианты непременно бы приобретали любители отечественного автомобилестроения. Правда, выйдет ли авто в серию, неизвестно.
Изображение показывает, что у машины будет новый собственный ярко-красный окрас с черно-матовыми вставками. Внимательные автолюбители будут рады и заднему декоративному спойлеру.
Напомним, в топовом варианте автомобиль будет иметь 1,8 л атмосферный мотор от Lada Vesta Sport на 145 лошадиных сил. В более бюджетных вариантах представлена будет 1,6-л. силовая установка на 122 «лошадок».
В тандеме поработает только механическая коробка на 5 скоростей.
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