Первый в мире автомобиль-трансформер представили в Израиле

В Тель-Авиве представили первый в мире городской автомобиль-трансформер на электрической тяге представили в Израиле. Его колесная база способна «сжиматься», увеличивая пространство для парковки.

Чудо техники получило название City Transormer. Машина весит всего 450 килограмм и способна разгоняться до 90 километров в час, чего вполне достаточно для передвижения по городу.

Трансформер рассчитан на двух человек — водителя и одного пассажира. В сложенном виде он занимает в ширину не более метра, что позволяет ему парковаться в самых узких местах. Стандартное парковочное место может уместить четыре таких автомобиля. Стоит отметить, что на выставку машину доставили на лифте.

Салон автомобиля оборудован подушками безопасности и системой климат-контроля, а «сложить и разложить» его можно нажатием всего одной кнопки. Кроме того, разработчики планируют оснастить его автопилотом.

Ранее российские эксперты авторынка составили рейтинг лучших в мире кроссоверов и внедорожников на электрической тяге. Многие из них вскоре появятся в продаже в России.

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