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Ferrari на $50 млн: продана самая дорогая машина в истории автомобильных аукционов
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Ferrari на $50 млн: продана самая дорогая машина в истории автомобильных аукционов 

BFM.RU + ещё 21 28 августа 2018
Фото: BFM.RU
На Sotheby's продан самый дорогой автомобиль в истории. Ferrari 250 GTO ушла с молотка за 48 млн долларов — это самый дорогой лот в истории автомобильных аукционов.
Кто стал счастливым обладателем автомобиля, не сообщается, но личность продавца известна — им выступил бывший топ-менеджер Mircosoft Грег Уиттен. В интервью CNBC автоколлекционер попытался объяснить, как можно выложить за машину почти полсотни миллионов долларов:
«Представить себе такую сумму очень сложно. Но речь идет о коллекционерах автомобилей. Ferrari — самая коллекционируемая машина, а GTO — вершина линейки Ferrari. Это просто невероятная машина».
По некоторым данным, частные продажи авто проходили и на большие суммы — например, аналогичную модель Ferrari могли продать за 70 млн в начале лета, но подтверждения этой информации не было.
Предыдущий рекорд стоимости автолота на аукционе также принадлежал Ferrari. В 2014 модель GTO Berlinetta ушла с аукциона Bonhams за 38 млн долларов.
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