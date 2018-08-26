Infiniti QX50

В салонах дилеров Infiniti еще встречается предшественник нашего героя кроссовер QX50 текущего поколения. Хорош, но появился приемник, который лучше во всем, что и подтвердил наш большой тест-драйв в Краснодаре.

Знакомство изначально задумывалось как «городское»: никаких скоростных магистралей, никакого преодоления внедорожной полосы препятствий. Требовалось выяснить достоинства и недостатки новичка в условиях краснодарских «пробок», в узких междомовых проездах, на заставленных машинами дворах. Во имя красивых фоток, заехали на Восточно-Кругликовскую — к парку Галицкого. Но в основном «толкались» по дворам микрорайонов «Панорама» и «Губернский», постояли в «пробках» на Черкасской, 40 лет Победы, Северной и Селезнева. Вот такой маршрут.

Внешне — простите за тривиальность сравнения — QX50, «2018 модельного года», кажется меньше, чем обнаруживается внутри. То есть, акцент ставится не на «семейный», а — на «премиальный компактный» кроссовер. Экстерьер выразительный, особенно «мордочка». Машина, конечно, броская! Достаточно упомянуть, что на протяжении нескольких часов, которые мы провели в машине, почти постоянно чувствовался сторонний интерес: водители и пешеходы провожали Infiniti QX50 взглядами, кто-то улыбался, кто-то интересовался ценой, кто-то делился впечатлениями сжатым кулаком с поднятым большим пальцем.

Говорить о технических возможностях, об электронных помощниках этой машины — неблагодарный труд: руководство пользователя напоминает собрание сочинений Кобо Абэ . Главная «фишка» — двигатель. VC-Turbo — единственный в мире серийный ДВС, в котором может непрерывно варьироваться степень сжатия рабочей смеси, — от 14:1 до 8:1. То есть, когда требуется мощность (например, на обгоне неожиданно длинной «фуры») — будет вам мощность. А при монотонной, без рывков педали газа, езде по трассе — экономичность. Вместо «автомата» — вариатор X-Tronic CVT с имитацией восьми ступеней. «Передачи» включаются четко и быстро.

Этот уникальный двигатель покоится на активной опоре, которая погашает вибрацию, — особенно при интенсивном разгоне. Вообще в QX50 очень тихо, звукоизоляция «на высоте»: как правило не слышно ни двигателя, ни шуршания колес. Есть автомобили, которые двигателями и системами выпуска подчеркивают «агрессивный» характер. В отличие от них Infiniti QX50 подчеркнуто акустически комфортен, здесь кайф слушать оперу.

QX50 комфортен не только акустический, но и динамически: в нем не хочется дымить резиной от светофора и выяснять — кто же «круче» с каким-то но-нейм каром из региона. Все настолько удобно, что и «пробки» не раздражают. Тем более, что круиз-контроль позволяет даже не прикасаться к педалям. Если вы движетесь в плотном потоке, он автоматически снизит скорость вплоть до полной остановки.

Интеллектуальный полный привод перераспределяет крутящий момент между передним и задним мостами — до 50%, и между колесами правого и левого бортов. Приятна и ненавязчива помощь «помощников» — при парковке и в движении задним ходом. Есть система, которая отслеживает дорожную разметку, предупреждает — если вы сдвинулись в «чужую» полосу, и самостоятельно возвращает машину в «свою» полосу, если водитель не реагирует на предупреждения.

Салон отделан натуральной кожей и ценными породами дерева. В плане комфорта, музыки и климата есть все, что только можно представить, — все-таки Infiniti это премиум-бренд. Кожа сидений и дверей имеет лазерную перфорацию швов, то есть строчки выполнены идеально ровно и одинакового размера по всей длине.

Развлекательной и дорожной информацией можно управлять непосредственно на дисплее, с кнопок на руле или с многофункциональной «шайбой», расположенной между передними сиденьями. Разумеется, телефон и машина «соединяются» через блютуз, и можно набирать собеседника и общаться, не отвлекаясь от дороги.

Дисплеев несколько. Один — «вписан» в приборную панель. Второй — в центральной консоли — занят «навигацией» (русифицированной, точной с возможностью масштабирования) с голосовым сопровождением на русском языке. Под ним еще один, более крупный, который использовать для управления системами комфорта и коммуникаций.

Панорамная крыша — от передних сидений до багажного отделения. Если над передними сиденьями открыт люк, то поднимается козырек на передней грани люка, — дабы предупредить задувание ветра в салон машины.