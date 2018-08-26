Китайский конкурент BMW X4 дебютирует на моторшоу в Чэнду

В самом конце лета в китайском городе Чэнду пройдет традиционный автосалон.

Местный концерн Dongfeng там покажет новый кросс-купе Fengguang ix5.

Руководство компании уже заявило, что автомобиль составит конкуренцию знаменитому BMW X4

Весной на Пекинском моторшоу уже был показан прототип кросс-купе. Сделан он на платформе 7-местного Fengguang 580 и будет пользоваться популярностью у молодёжи.

Под капотом у авто будут располагаться: 1,5-л. турбомотор на 179 лошадей и турбированный двигатель на 2-л. и 231 лошадиную силу. Моторы поработают в тандеме с шестиступенчатой коробкой автомат, а также с такой же механикой.

DongFeng Fengguang ix5 будет только переднеприводным.

В базовом варианте кроссовер-купе будет включать в себя систему автоторможения, круиз-контроль, мультимедию с функцией распознавания голосовых команд. Также у авто можно отметить цифровую приборную панель, круговые камеры видеообзора, кнопку запуска мотора, электронный «ручник», а также стеклянную крышу с люком.

Первые Fengguang ix5 в Китае можно купить уже осенью.

И если BMW X4 в Поднебесной стоит по курсу 4 777 000 руб., то эта новинка-конкурент обойдется покупателю в ценник всего от 1 084 000 до 1 478 000 руб, в зависимости от версии.