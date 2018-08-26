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Серийный BMW Z4 нового поколения представлен официально
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Серийный BMW Z4 нового поколения представлен официально 

Wroom.ru 26 августа 2018
Фото: Wroom.ru
На открывшемся в США «Конкурсе элегантности Пеббл-Бич» был представлен серийный родстер BMW Z4 нового поколения.
Это место в модельном ряду марки долго пустовало: предыдущий BMW Z4 прекратили выпускать ещё в августе 2016 года. Новый родстер начнут выпускать в конце этого года на заводе компании Magna Steyr в Австрии, а старт продаж запланирован на следующую весну.
Новый BMW Z4 сохранил классическую компоновку, но теперь оснащается тканевым складывающимся верхом, а не жёсткой двухсекционной крышей, как предшественник. Характерный силуэт с длинным капотом сохранился, хотя передний свес стал больше. Среди особенностей дизайна — нетипичная для машин марки форма фар, выраженные воздухозаборники в бампере и на передних крыльях, вытянутые задние фонари.
Архитектура передней панели напоминает о другой недавней новинке компании, флагманском купе восьмой серии. У BMW Z4 такие же руль, блоки климат-контроля и аудиосистемы, а также «виртуальные» приборы в стиле видеоигр.
Конструкцию родстера баварцы разрабатывали вместе с "Тойотой". Японцы на этой платформе создают новое купе Supra, которое уже несколько раз показывали на выставках в качестве концепт-кара.
Пока есть информация только об одной версии модели — BMW Z4 M40i. Такой автомобиль получил рядный шестицилиндровый турбомотор объёмом три литра и мощностью 340 л. с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее в гамме появятся менее мощные варианты с двухлитровыми двигателями.
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