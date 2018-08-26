Серийный BMW Z4 нового поколения представлен официально

На открывшемся в США «Конкурсе элегантности Пеббл-Бич» был представлен серийный родстер BMW Z4 нового поколения.

Это место в модельном ряду марки долго пустовало: предыдущий BMW Z4 прекратили выпускать ещё в августе 2016 года. Новый родстер начнут выпускать в конце этого года на заводе компании Magna Steyr в Австрии, а старт продаж запланирован на следующую весну.

Новый BMW Z4 сохранил классическую компоновку, но теперь оснащается тканевым складывающимся верхом, а не жёсткой двухсекционной крышей, как предшественник. Характерный силуэт с длинным капотом сохранился, хотя передний свес стал больше. Среди особенностей дизайна — нетипичная для машин марки форма фар, выраженные воздухозаборники в бампере и на передних крыльях, вытянутые задние фонари.

Архитектура передней панели напоминает о другой недавней новинке компании, флагманском купе восьмой серии. У BMW Z4 такие же руль, блоки климат-контроля и аудиосистемы, а также «виртуальные» приборы в стиле видеоигр.

Конструкцию родстера баварцы разрабатывали вместе с " Тойотой ". Японцы на этой платформе создают новое купе Supra, которое уже несколько раз показывали на выставках в качестве концепт-кара.

Пока есть информация только об одной версии модели — BMW Z4 M40i. Такой автомобиль получил рядный шестицилиндровый турбомотор объёмом три литра и мощностью 340 л. с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее в гамме появятся менее мощные варианты с двухлитровыми двигателями.