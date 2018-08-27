Renault возобновила выпуск автомобилей в Москве после месячного отпуска 

Renault возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве 27 августа, сообщил RNS официальный представитель компании.
«Да, возобновили производство 27 августа», — сказал он.
Компания приостанавливала работу предприятия с 30 июля.
Renault ранее начала подготовку и модернизацию завода в Москве для организации выпуска новой модели кроссовера С-сегмента. Выпуск может стартовать в конце 2018 года, а продажи — в начале 2019 года. Предприятие производит автомобили Renault Duster и Kaptur, а также Nissan Terrano. Производственные мощности позволяют выпускать четыре модели.