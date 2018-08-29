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Появилась новая информация про серийный кроссовер Mercedes
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Появилась новая информация про серийный кроссовер Mercedes 

Daily-Motor + ещё 3 10 часов назад
Фото: Daily-Motor
Не так давно в сети был опубликован второй тизер про электрифицированный кроссовер нового поколения модели Mercedes-Benz EQC. И, как оказалось, до мировой премьеры этого электрокара осталась всего одна неделя.
Всего несколько дней назад профильный портал уже опубликовал первый презентационный ролик для нового паркетника. Сегодня же в сети уже есть второе видео, которое раскрывает больше информации.
Судя по тизерам, экстерьер автомобиля будет мало чем отличаться от версии, представленной в виде прототипа. Спереди будет располагаться нефункциональная радиаторная решётка с хромированным покрытием. Задние фонари будут соединены между собой эффектной тонкой полосой. Что касается силового агрегата, то о нём производитель никакой информации не предоставляет. Прототип работает за счёт сразу двух двигателей, общая отдача которых доходила до 408 лошадиных сил. Что же будет в серийной спецификации — пока неясно.
На рынок модель второй генерации должна поступить уже в начале следующего года.
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