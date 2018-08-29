Появилась новая информация про серийный кроссовер Mercedes

Не так давно в сети был опубликован второй тизер про электрифицированный кроссовер нового поколения модели Mercedes-Benz EQC. И, как оказалось, до мировой премьеры этого электрокара осталась всего одна неделя.

Всего несколько дней назад профильный портал уже опубликовал первый презентационный ролик для нового паркетника. Сегодня же в сети уже есть второе видео, которое раскрывает больше информации.

Судя по тизерам, экстерьер автомобиля будет мало чем отличаться от версии, представленной в виде прототипа. Спереди будет располагаться нефункциональная радиаторная решётка с хромированным покрытием. Задние фонари будут соединены между собой эффектной тонкой полосой. Что касается силового агрегата, то о нём производитель никакой информации не предоставляет. Прототип работает за счёт сразу двух двигателей, общая отдача которых доходила до 408 лошадиных сил. Что же будет в серийной спецификации — пока неясно.

На рынок модель второй генерации должна поступить уже в начале следующего года.