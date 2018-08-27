Технологии, с которыми лучше не покупать подержанный автомобиль

В автомобильном мире есть очень технологичные вещи. Которые, к сожалению, хороши только до тех пор, пока новые. Когда речь идет о подержанной машине, лучше забыть про машины с этими технологиями, иначе ремонт может быть очень дорогим.

Маленькие турбированные моторы и моторы с большим количеством турбин

Турбомоторы хороши, пока новые. У них большой крутящий момент, скромный расход топлива по сравнению с атмосферными, небольшие выбросы вредных веществ в атмосферу.

Но есть и минусы. Из-за того, что эти моторы меньше по размеру, чем атмосферные такой же мощности, у них меньше кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм нагружен сильнее и изнашивается быстрее, чем аналогичные детали на атмосферных моторах. Конечно, турбомоторы изготавливаются из более прочных металлов, но, как правило, запаса прочности хватает максимум на 250 000 км даже при бережной эксплуатации.

Кроме того, такие двигатели очень привередливы к качеству топлива и критически относятся к перегревам и масляному голоданию. Ремонт выходит очень дорогим. Настолько дорогим, что не все мастера берутся за него, да и зачастую проще купить новый или контрактный мотор, чем ремонтировать старый.

Не рекомендую покупать машину с таким двигателем, когда на одометре около 150 000 км, особенно, когда есть хотя бы малейшие сомнения в оригинальности пробега.

Роботизированные коробки с двумя сцеплениями

Skoda. Слово DSG на слуху, наверное, у всех, кто хоть мало-мальски интересуется автомобилями. Это роботизированная коробка с двумя сцеплениями, которая устанавливается на почти все модели Volkswagen

Эти коробки начали ставиться на машины 15 лет назад и в 2010 году были серьезно модернизированы. Настолько, что одно время Фольксваген даже давал пожизненную гарантию на коробки. Однако гарантии гарантиями, а ремонт таких коробок влетит в копеечку. Например, фрикционы на сухом DSG-7 обойдутся примерно в 50-60 тысяч рублей, ремонт мокрого DSG-6 — это минимум 100 000 рублей.

Porsche, BMW, Ford, Kia, Примечательно, что в России проблем с такими коробками (а они, к слову, есть не только у VW и Skoda, но и Audi Hyundai ) было больше, чем в Европе. Связано это в первую очередь с пробками и пробуксовками зимой.

При покупке машины с такой коробкой нужно всегда очень тщательно диагностировать коробку. Лучше потратить 5 тысяч на проверки при покупке, чем 50 тысяч на ремонт после покупки.

Вариаторы

Проблем у машин с вариаторами меньше, чем у машин с роботами, но только в том случае, если предыдущий хозяин следил за коробкой. В противном случае коробке придет конец при пробеге уже слегка за 150 000 км. Даже один из самых надежных и распространенных вариаторов Jatco JF011E требует профилактического ремонта и замены толкающего ремня раз в 150 000 км. А еще для вариаторов критически важна замена масла. Чем чаще, тем лучше, но не реже 60 000 км, даже если производитель говорит, что коробка необслуживаемая и масло там на весь срок эксплуатации.

Если у предыдущего владельца нет заказ-нарядов, подтверждающих замену масла и фильтров, лучше отказаться от покупки такой машины или тщательно её проверить. В противном случае ремонт обойдется минимум в 25 000 рублей на начальной стадии умирания и в 50-80 тысяч, когда случай запущенный.

Алюминиевый кузов

Сейчас производители часто используют алюминий в машинах. Алюминий легкий, а это самое главное. Вес влияет буквально на все: на расход топлива, на ресурс подвески, на динамику, на управляемость. К тому же алюминий меньше подвержен коррозии. Однако надо помнить, что алюминий — это мягкий металл, и ремонтировать его очень сложно.

Нужна специальная сварка, специальные инструменты. Вытягивать алюминиевые детали нужно от центра к краям, к тому же он легко рвется, так что а) алюминий очень тяжело ремонтировать, б) алюминий очень (очень-очень!) дорого ремонтировать, в) далеко не каждая СТО и мастер возьмется за алюминий.

То же самое касается алюминиевых подвесок и моторов. Моторы с алюминиевым блоком по сути одноразовые, ремонтировать их очень сложно и очень дорого. Подвески из алюминия просто дороги. Кроме того, при жестких ударах, они не ломаются, а гнутся и передают удары дальше, что тоже не есть хорошо. В общем, при покупке подержанного автомобиля очень осторожно нужно относиться к алюминию, и десять раз подумать перед покупкой такой машины.