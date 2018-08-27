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Новый серийный электро-кросс Mercedes-Benz EQC покажут раньше, чем Audi е-tron
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Новый серийный электро-кросс Mercedes-Benz EQC покажут раньше, чем Audi е-tron 

Car.ru 21 час назад
Фото: Car.ru
В Сети появился тизер новинки от немецкого производителя Mercedes-Benz, который готовится к премьере своего первого электрического кроссовера EQC.
С серийной версией внедорожника Mercedes-Benz EQC можно будет познакомиться уже 4 сентября в Стокгольме.
Напомним, что концептуальную версию своего серийного электро-кросса немцы представили еще в 2016 году в Париже.
Судя по рекламному ролику, прототип производственной модели получит некоторые изменения в передней и задней части, но общий абрис остался тем же.
Какая «начинка» окажется под капотом пока официально не объявляли, но как мы помним, концептуальный электро-кросс получил пару электрических моторов с общим запасом хода на 500 км.
В продажу новый электрический «паркетник» обещают запустить уже в 2019 году и что примечательно. Дебют производственной версии Mercedes-Benz EQC состоится раньше, чем у его конкурентов — Audi: серийный вариант e-tron презентуют 17 сентября.
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