Новый серийный электро-кросс Mercedes-Benz EQC покажут раньше, чем Audi е-tron

В Сети появился тизер новинки от немецкого производителя Mercedes-Benz , который готовится к премьере своего первого электрического кроссовера EQC.

С серийной версией внедорожника Mercedes-Benz EQC можно будет познакомиться уже 4 сентября в Стокгольме.

Напомним, что концептуальную версию своего серийного электро-кросса немцы представили еще в 2016 году в Париже.

Судя по рекламному ролику, прототип производственной модели получит некоторые изменения в передней и задней части, но общий абрис остался тем же.

Какая «начинка» окажется под капотом пока официально не объявляли, но как мы помним, концептуальный электро-кросс получил пару электрических моторов с общим запасом хода на 500 км.