Ещё
Volkswagen Atlas превратится в семейство моделей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen Atlas превратится в семейство моделей 

Allroader.ru 21 час назад
Фото: Allroader.ru
Компания Volkswagen озвучила планы по созданию целой линейки разноплановых моделей на базе внедорожника Volkswagen Atlas. Новинки уже были представлены ранее в виде концептов Atlas Cross Sport и Atlas Tanoak. Первый автомобиль имеет купеобразную форму кузова, а второй является пикапом.
Серийная версия модели кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport появится в продаже уже в будущем году. Изменения внешности новинки на фоне стандартного Atlas затронут заднюю часть кузова, которая получит более спортивный завал линии крыши, а также носовую часть, которая станет агрессивнее.
В качестве силового агрегата для кроссовера-купе предложат 360-сильный «гибрид», позволяющий преодолевать только на электротяге около 42 километров дистанции. Появится и так называемый «мягкий» гибрид со стартер-генератором и дополнительным мощным аккумулятором, развивающий мощность 314 «лошадей».
Пикап VW Atlas Tanoak построен на базе шасси MQB, что сделало его первым легким грузовиком на данной платформе и первым среднеразмерным пикапом Volkswagen с несущим кузовом. Автомобиль получил внушительные габариты, например, его длина достигает 5436 мм при колесной базе в 3251 мм (прирост на 280 мм относительно внедорожника). Используемый для модели бензиновый мотор способен выдавать 280 лошадиных сил мощности.
Напомним, что в нашу страну Volkswagen Atlas американской сборки поставляется под именем Teramont. Не исключено, что купеобразный SUV в будущем появится и на российском рынке. Что касается пикапа, то, скорее всего, это будет продукт исключительно для США, где не продается рамный VW Amarok.
Allroader.ru: последние новости
Новый Police Interceptor показал каким будет Ford Explorer 2020 Lada XRAY Cross раскрывает свои тайны Самый мощный пикап Mercedes готов к покорению России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китайцы» завоевывают авторынок России3
Топ самых глупых аксессуаров для машин1
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре15
Представлен первый в мире складной автомобиль
Составлен ТОП-5 лучших электрических кроссоверов
Видео
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
02:35
Водка для судьи: ВС разберется в странном деле
ДТП Статьи
01:05
Крупное ДТП произошло в Москве
ДТП
00:33
Убойная трава: новый поворот в ДТП с беременной
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение