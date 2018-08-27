Volkswagen Atlas превратится в семейство моделей

Компания Volkswagen озвучила планы по созданию целой линейки разноплановых моделей на базе внедорожника Volkswagen Atlas. Новинки уже были представлены ранее в виде концептов Atlas Cross Sport и Atlas Tanoak. Первый автомобиль имеет купеобразную форму кузова, а второй является пикапом.

Серийная версия модели кроссовера Volkswagen Atlas Cross Sport появится в продаже уже в будущем году. Изменения внешности новинки на фоне стандартного Atlas затронут заднюю часть кузова, которая получит более спортивный завал линии крыши, а также носовую часть, которая станет агрессивнее.

В качестве силового агрегата для кроссовера-купе предложат 360-сильный «гибрид», позволяющий преодолевать только на электротяге около 42 километров дистанции. Появится и так называемый «мягкий» гибрид со стартер-генератором и дополнительным мощным аккумулятором, развивающий мощность 314 «лошадей».

Пикап VW Atlas Tanoak построен на базе шасси MQB, что сделало его первым легким грузовиком на данной платформе и первым среднеразмерным пикапом Volkswagen с несущим кузовом. Автомобиль получил внушительные габариты, например, его длина достигает 5436 мм при колесной базе в 3251 мм (прирост на 280 мм относительно внедорожника). Используемый для модели бензиновый мотор способен выдавать 280 лошадиных сил мощности.

Напомним, что в нашу страну Volkswagen Atlas американской сборки поставляется под именем Teramont. Не исключено, что купеобразный SUV в будущем появится и на российском рынке. Что касается пикапа, то, скорее всего, это будет продукт исключительно для США, где не продается рамный VW Amarok.