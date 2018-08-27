Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю не изменились

Розничные цены на бензин Аи-95 на столичных АЗС за неделю, закончившуюся 27 августа, не изменились и составили 45,66 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Стоимость литра бензина Аи-92 снизилась на 1 копейку — до 42,01 руб. за литр. Цена дизельного топлива сохранилась на уровне 44,23 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК не изменилась и составила 45,63 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — сохранилась на уровне 45,56 руб. за литр.

АЗС Shell увеличили цену на бензин Аи-95 на 3 копейки — до 45,76 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» сохранилась на уровне 45,26 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках «Газпром нефти» также не изменилась и составила 45,09 руб. за литр, на заправках «Лукойла» — сохранилась на уровне 46,35 руб. за литр.

3 июня вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая.