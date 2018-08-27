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Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю не изменились
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Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю не изменились 

Rambler News Service 13 часов назад
Фото: Континент Сибирь Online
Розничные цены на бензин Аи-95 на столичных АЗС за неделю, закончившуюся 27 августа, не изменились и составили 45,66 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.
Стоимость литра бензина Аи-92 снизилась на 1 копейку — до 42,01 руб. за литр. Цена дизельного топлива сохранилась на уровне 44,23 руб. за литр.
Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК не изменилась и составила 45,63 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — сохранилась на уровне 45,56 руб. за литр.
АЗС Shell увеличили цену на бензин Аи-95 на 3 копейки — до 45,76 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» сохранилась на уровне 45,26 руб. за литр.
Цена бензина Аи-95 на заправках «Газпром нефти» также не изменилась и составила 45,09 руб. за литр, на заправках «Лукойла» — сохранилась на уровне 46,35 руб. за литр.
3 июня вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая.
5 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пилотном применении НДД в нефтяной отрасли. В рамках законопроекта также приняты законодательные изменения о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Поправки предполагают введение с 1 июня до 31 декабря 2018 года пониженных ставок акцизов на автомобильный бензин Евро-5 — 8,213 тыс. руб. за тонну (вместо 11,892 тыс. руб. за тонну), дизельное топливо — 5,665 тыс. руб. за тонну (вместо 8,258 тыс. руб. за тонну).
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